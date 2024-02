Οι Λίλαρντ – Μπίσλι από τους Μιλγουόκι Μπακς και ο Μπράνσον από τους Νιου Γιορκ Νικς θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό τριπόντων του NBA All Star Game

Το All Star Game του NBA για το 2024 θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Ιντιανάπολις και στο διαγωνισμό των τριπόντων θα συμμετέχουν δύο συμπαίκτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, οι Ντέμιαν Λίλαρντ και Μαλίκ Μπίσλι.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ΗΠΑ, ήδη πέντε παίκτες του NBA έχουν δεσμευτεί για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό τριπόντων του Al Star Game 2024, με τους Λίλαρντ και Μπίσλι να “μονομαχούν” με τους Ταϊρίς Χαλιμπέρτον των Ιντιάνα Πέισερς, Τζέιλεν Μπράνσον των Νιου Γιορκ Νικς και Λάουρι Μάρκανεν των Γιούτα Τζαζ.

Το φετινό σόου του NBA θα γίνει το διήμερο (16-17 Φεβρουαρίου), με το διαγωνισμό τριπόντων να είναι προγραμματισμένος για τις 17 Φεβρουαρίου μαζί με τον αγώνα Ανατολής εναντίον Δύσης.

