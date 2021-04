Η σεζόν για τον μπασκετικό Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και πλέον οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε διαδικασία… χτισίματος, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό παρουσίαζαν πριν από λίγες ημέρες τον Ολυμπιακό να είχε στην λίστα του τον Τζοκ Λαντέιλ (ΦΩΤΟ). Πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται –από ελληνικά ρεπορτάζ- να έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση για διετές συμβόλαιο στον 25χρονου Αυστραλό σέντερ.

Ο Λαντέιλ εμφανίζεται να έχει μείνει ικανοποιημένος από την πρόταση που δέχθηκε, ωστόσο ζήτησε διάστημα δυο εβδομάδων για να δώσει την απάντηση του, αφού προτεραιότητά του είναι το ΝΒΑ κι όχι η Euroleague.

Ο 25χρονος σέντερ έπαιξε στην Euroleague τη σεζόν 2020-21 «μετρώντας» 25 αγώνες με την Ζαλγκίρις Κάουνας με μ.ο. 11 πόντους με 64.6% στα δίποντα και 30.2% στα τρίποντα, 4.4 ριμπάουντ, μία ασίστ και 1.2 λάθη.

Ο Λαντέιλ εκείνη τη σεζόν αποχώρησε νωρίτερα από το Κάουνας, ψάχνοντας –αποτυχημένα- συμβόλαιο στο ΝΒΑ. Έτσι, κατέληξε στο πρωτάθλημα της πατρίδας του και στην Μέλμπουρν Γιουνάιτεντ (είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας 16.5 πόντους έχοντας 38% στα τρίποντα, 8.2 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ και 1.7 κοψίματα).

Την ίδια στιγμή, ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρει πως ο Τζόρνταν Λόιντ πλησιάζει όλο και περισσότερο στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με tweet του έγκυρου σε θέματα μπάσκετ, Λούκα Ντ’ Αλεσάντρο, ο Ολυμπιακός και ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκονται πλέον πολύ κοντά σε συμφωνία.

Ο Λόιντ προέρχεται από μία καταπληκτική σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα και αποτέλεσε έναν από τους καλύτερους γκαρντ της διοργάνωσης φέτος στη Euroleague.

Στη διοργάνωση είχε 17.3 πόντους, 51.9% στα δίποντα, 31.1% στα τρίποντα και 90.6% στις βολές, ενώ μοίραζε κατά μέσο όρο 3,2 ασίστ.

Jordan Loyd is really close to agree terms with Olympiacos BC Piraeus , maybe already there is a done deal