Ολυμπιακός – Κηφισιά live για τη 15η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 15η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας.