Ολυμπιακός – Κηφισιά live για τη 15η αγωνιστική της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 15η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας.
Ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση και με ένα φοβερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά
Ο Ταρέμι ευστόχησε από τα 11 βήματα για τους Πειραιώτες
Ο Ταρέμι "τσίμπησε" την μπάλα στα όρια της περιοχής προ του Πέτκοφ και κέρδισε πέναλτι για τον Ολυμπιακό
Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, που πιέζει για το πρώτο γκολ στο ματς
Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει από την αρχή την κατοχή της μπάλας
Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέρασε ανεκμετάλλευτο
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι.
Κηφισιά: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πατήρας, Κωσνταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λαμψιάς, Σμπώκος
Τελευταίο ματς για τον Τετέι με την Κηφισιά, αφού ο διεθνής επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό
Ραμίρες, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης, Τετέι.
Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.
Στην 8η θέση με 17 βαθμούς είναι η Κηφισιά, που προέρχεται από το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νεάπολη
Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, παρά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα του Άρη
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League