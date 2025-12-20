Αθλητικά

Ολυμπιακός – Κηφισιά live για τη 15η αγωνιστική της Super League

Να αφήσει πίσω του την ισοπαλία με τον Άρη θέλει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Κηφισιά
Οι παίκτες της Κηφισιάς πανηγυρίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό
Super League
15η αγωνιστική
1 - 1
Πρώτο ημίχρονο
Οι παίκτες της Κηφισιάς πανηγυρίζουν κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 15η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες και την παραμονή στην κορυφή της βαθμολογίας.

20:53 | 20.12.2025
23'

Ο Παντελίδης έφυγε στην αντεπίθεση και με ένα φοβερό πλασέ στην κλειστή γωνία του Τζολάκη, ισοφάρισε σε 1-1 για την Κηφισιά

20:53 | 20.12.2025
Γκολ για την Κηφισιά!
20:52 | 20.12.2025
Η φάση του πέναλτι!
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΚΗΦΙΣΙΑ
20:48 | 20.12.2025
Γκολ για τον Ολυμπιακό και 1-0!

Ο Ταρέμι ευστόχησε από τα 11 βήματα για τους Πειραιώτες

20:47 | 20.12.2025

Ο Ταρέμι "τσίμπησε" την μπάλα στα όρια της περιοχής προ του Πέτκοφ και κέρδισε πέναλτι για τον Ολυμπιακό

20:43 | 20.12.2025
17'
Πέναλτι για τον Ολυμπιακό!
20:41 | 20.12.2025
13'

Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, που πιέζει για το πρώτο γκολ στο ματς

20:36 | 20.12.2025
8'
Ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Τετέι έκανε ωραία ενέργεια από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, αλλά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Ολυμπιακού

20:36 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πάρει από την αρχή την κατοχή της μπάλας

20:31 | 20.12.2025
5'

Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέρασε ανεκμετάλλευτο

20:30 | 20.12.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
20:29 | 20.12.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

20:29 | 20.12.2025

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

20:24 | 20.12.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Ολυμπιακός: Μπότης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Βέζο, Κοστίνια, Μάνσα, Γιαζίτσι. 

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Χουχούμης, Τζίμας, Πόθας, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Πατήρας, Κωσνταντακόπουλος, Μούσιολικ, Χριστόπουλος, Λαμψιάς, Σμπώκος

20:23 | 20.12.2025

Τελευταίο ματς για τον Τετέι με την Κηφισιά, αφού ο διεθνής επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό

20:22 | 20.12.2025
Η ενδεκάδα της Κηφισιάς


Ραμίρες, Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πέρεθ, Έμπο, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο, Παντελίδης, Τετέι.

20:21 | 20.12.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού


Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης, Στρεφέτσα, Τσικίνιο, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

20:20 | 20.12.2025

Στην 8η θέση με 17 βαθμούς είναι η Κηφισιά, που προέρχεται από το 0-0 με τον Αστέρα Τρίπολης στη Νεάπολη

20:14 | 20.12.2025

Ο Ολυμπιακός παραμένει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, παρά την ισοπαλία της προηγούμενης αγωνιστικής στην έδρα του Άρη

20:10 | 20.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ολυμπιακός - Κηφισιά για τη 15η αγωνιστική της Super League

20:10 | 20.12.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Αθλητικά
