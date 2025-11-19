Ολυμπιακός: Ο Χρήστος Μουζακίτης στη μεταγραφική λίστα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Χρήστος Μουζακίτης πρόσφατα βραβεύτηκε με τον τίτλο του Golden Boy Web και το ενδιαφέρον από τις ομάδες του εξωτερικού είναι έντονο. Ο μέσος του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα φέρει πολλές προτάσεις στα γραφεία της ΠΑΕ.

Μετά τις τρομερές εμφανίσεις του Χρήστου Μουζακίτη τα τελευταία δύο χρόνια με τη φανέλα του Ολυμπιακού, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως είναι διατεθημένη να κάνει πρόταση στους ερυθρόλευκους για την απόκτηση του Έλληνα χαφ.

Τις τελευταίες μέρες έχουν ακουστεί πολλά σενάρια που εμπλέκουν αρκετές ομάδες κορυφαίων πρωταθλημάτων, όμως αυτό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνει να είναι το πιο σταθερό και ίσως αυτό να σημαίνει ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν πολύ ψηλά στη λίστα τους τον Μουζακίτη.