Ολυμπιακός – Πάφος live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Ελληνοκυπριακή «μάχη» στο πρώτο παιχνίδι για τους Πειραιώτες στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Ο Ορτέγκα κόντρα στην Πάφο (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
0 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Ο Ορτέγκα κόντρα στην Πάφο (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας την απόλυτη έκπληξη των προκριματικών, την κυπριακή Πάφο, μπροστά στους οπαδούς του σε ένα κατάμεστο «Καραϊσκάκης», με στόχο τους πρώτους βαθμούς στην κοινή βαθμολογία της διοργάνωσης.

20:06 | 17.09.2025

Κίτρινη κάρτα όμως και στον Ντάνι Γκαρθία τώρα για τον Ολυμπιακό

20:06 | 17.09.2025

Η Πάφος παίζει αρκετά σκληρά στο ξεκίνημα και έχει δεχθεί ήδη μία κίτρινη κάρτα

20:04 | 17.09.2025
19'

Λάθος στην άμυνα της Πάφου, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί

20:03 | 17.09.2025
Η φάση με το σουτ του Ζάζα!
20:02 | 17.09.2025
16'

Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πατοχής της μπάλας μετά το πρώτο 5λεπτο και ψάχνει ευκαιρίες για γκολ

19:56 | 17.09.2025
Το λάθος του Πασχαλάκη στο ξεκίνημα του αγώνα!
19:55 | 17.09.2025
10'
Μακρινό σουτ του Ζάζα, μπλόκαρε εύκολα ο Πασχαλάκης!
19:54 | 17.09.2025
Εικόνα με το σεντόνι του Champions League στο Καραϊσκάκης!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:49 | 17.09.2025

Με το ματς να έχει ξεκινήσει δυνατά, ο Στρεφέτσα έκανε σύνθημα στην κερκίδα να ξεσηκωθεί

19:48 | 17.09.2025
1'

Ο Πασχαλάκης έδιωξε την μπάλα πάνω σε παίκτη της Πάφου, με την μπάλα να πηγαίνει προς την κενή εστία, αλλά να καταλήγει σύριζα από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπαικού και άουτ

19:48 | 17.09.2025
Μεγάλο λάθος του Πασχαλάκη! Δεν το πληρώνει ο Ολυμπιακός
19:45 | 17.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:45 | 17.09.2025

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:45 | 17.09.2025
Στο γήπεδο βρίσκεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης!
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:44 | 17.09.2025
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:43 | 17.09.2025

Ακούγεται τώρα ο ύμνος του Champions League με το σεντόνι να κουνιέται στο "Καραϊσκάκης"

19:43 | 17.09.2025

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κόβακς από τη Ρουμανία

19:42 | 17.09.2025

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:42 | 17.09.2025
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:


Ολυμπιακός: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.

Πάφος: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σεμά, Όρσιτς, Λάνγκα, Άντερσον. 

19:40 | 17.09.2025
Η ενδεκάδα της Πάφου

Μίχαελ, Νταβίντ Λουίζ, Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρούνο, Κορέια, Ντιματά, Τζάτζα.

19:40 | 17.09.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπαικού

Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

19:34 | 17.09.2025

19:33 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη παρουσία του στη League Phase του Champions League, αλλά στην προσπάθειά του αυτή, έχει εκτός αποστολής τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος και "κουβαλάει" τιμωρία από πέρυσι.

19:31 | 17.09.2025
Εικόνα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού
CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026 / ΟΣΦΠ - ΠΑΦΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
19:30 | 17.09.2025

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την κυπριακή Πάφο στο κατάμεστο "Καραϊσκάκης", ψάχνοντας τους πρώτους βαθμούς στη League Phase του Champions League.

19:27 | 17.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.

19:27 | 17.09.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
