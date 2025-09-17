Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League, αντιμετωπίζοντας την απόλυτη έκπληξη των προκριματικών, την κυπριακή Πάφο, μπροστά στους οπαδούς του σε ένα κατάμεστο «Καραϊσκάκης», με στόχο τους πρώτους βαθμούς στην κοινή βαθμολογία της διοργάνωσης.
Ολυμπιακός – Πάφος live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League
Κίτρινη κάρτα όμως και στον Ντάνι Γκαρθία τώρα για τον Ολυμπιακό
Η Πάφος παίζει αρκετά σκληρά στο ξεκίνημα και έχει δεχθεί ήδη μία κίτρινη κάρτα
Λάθος στην άμυνα της Πάφου, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί
Ο Ολυμπιακός έχει πάρει την πατοχής της μπάλας μετά το πρώτο 5λεπτο και ψάχνει ευκαιρίες για γκολ
Με το ματς να έχει ξεκινήσει δυνατά, ο Στρεφέτσα έκανε σύνθημα στην κερκίδα να ξεσηκωθεί
Ο Πασχαλάκης έδιωξε την μπάλα πάνω σε παίκτη της Πάφου, με την μπάλα να πηγαίνει προς την κενή εστία, αλλά να καταλήγει σύριζα από το δοκάρι της εστίας του Ολυμπαικού και άουτ
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Ακούγεται τώρα ο ύμνος του Champions League με το σεντόνι να κουνιέται στο "Καραϊσκάκης"
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κόβακς από τη Ρουμανία
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Ολυμπιακός: Κουράκλης, Έξαρχος, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Κοστίνια, Μπρούνο, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ταρέμι.
Πάφος: Γκόρτερ, Πέτρου, Πηλέας, Κίνα, Σεμά, Όρσιτς, Λάνγκα, Άντερσον.
Μίχαελ, Νταβίντ Λουίζ, Γκόλνταρ, Λάκασεν, Σόυνγιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Μπρούνο, Κορέια, Ντιματά, Τζάτζα.
Πασχαλάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.
Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη παρουσία του στη League Phase του Champions League, αλλά στην προσπάθειά του αυτή, έχει εκτός αποστολής τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος και "κουβαλάει" τιμωρία από πέρυσι.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την κυπριακή Πάφο στο κατάμεστο "Καραϊσκάκης", ψάχνοντας τους πρώτους βαθμούς στη League Phase του Champions League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ