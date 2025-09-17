Ολυμπιακός – Πάφος live για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός θέλει να ξεκινήσει με το... δεξί την πρώτη παρουσία του στη League Phase του Champions League, αλλά στην προσπάθειά του αυτή, έχει εκτός αποστολής τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος και "κουβαλάει" τιμωρία από πέρυσι.