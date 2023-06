Ένας ακόμα “ανεγκέφαλος” που θέλησε να προκαλέσει! Ένας οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, φορώντας μια φανέλα με ένα εμετικό μήνυμα για την τραγωδία του Χίλσμπορο, με τους 97 νεκρούς οπαδούς της Λίβερπουλ

Μεγάλες αντιδράσεις και οργή έχει προκαλέσει φωτογραφία που κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα στα social media και εμφανίζει οπαδό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, να φοράει φανέλα που περιλαμβάνει εμετικό μήνυμα για τους νεκρούς του «Χίλσμπορο».

Ο συγκεκριμένος “ανεγκέφαλος” διακρίνεται να φορά την εκτός έδρας φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», με αριθμό το 97 (σ.σ. ο αριθμός των οπαδών της Λίβερπουλ που έχασαν τη ζωή τους το 1989 στο “Χίλσμπορο” πριν την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας) και αντί για όνομα, είχε τις λέξεις “όχι αρκετοί”.

Σε όλες τις αναρτήσεις, αναφέρεται ότι ο συγκεκριμένος άνδρας εμφανίστηκε με τη φανέλα αυτή στο Γουέμπλεϊ, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, μεταξύ της Σίτι και της Γιουνάιτεντ.

A Man Utd fan at Wembley today. Get this man’s face spread across social media ASAP, he needs to face repercussions. #lfc pic.twitter.com/5JwMPBi3ch