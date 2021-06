Οι σκέψεις της UEFA για την ακύρωση του εκτός έδρας γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έγιναν τελικά πράξη, με την Ομοσπονδία να ανακοινώνει κι επίσημα την κατάργηση του κανονισμού από τη σεζόν 2020-21.

Πρόκειται για έναν από τους πιο σημαντικούς όρους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο οποίος και έδινε το πλεονέκτημα στους φιλοξενούμενους στα νοκ άουτ παιχνίδια, στο Champions League, το Europa League και μία σειρά από άλλες διοργανώσεις. Το εκτός έδρας γκολ εμφανίστηκε πριν 56 ολόκληρα χρόνια, με την πρώτη εφαρμογή του να γίνεται τη σεζόν 1965-66 στο -τότε- Κύπελλο Κυπελλούχων.

Με βάση της ενημέρωση από την UEFA λοιπόν, από εδώ και στο εξής, όταν υπάρχουν ίδια αποτελέσματα σε δύο ματς μεταξύ δύο ομάδων, με ισόπαλο συνολικό σκορ, θα ακολουθεί η διαδικασία της παράτασης και των πέναλτι. Ο κανονισμός θα ισχύει μάλιστα από την ερχόμενη σεζόν τόσο στο Champions League, όσο και στο Europa League και το Europa Conference League.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL