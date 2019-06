Παγκόσμιο σοκ! Πέθανε ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγες

«Παγωμένη» παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τις δραματικές εξελίξεις. Σε ηλικία μόλις 35 ετών, ο Χοσέ Αντόνιο Ρέγες, που συνέδεσε το όνομά του με την Σεβίλλη και αγωνίστηκε σε κάποια από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά μεγαθήρια παγκοσμίως, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Άρσεναλ, πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα.

Ήδη η ποδοσφαιρική ομάδα της Σεβίλλης, από την οποία ο άτυχος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του και επέστρεψε από το 2012 μέχρι και το 2016, έχει αναρτήσει ένα σπαρακτικό μήνυμα στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Δεν θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε χειρότερα νέα. Ο αγαπημένος παίκτης της Σεβίλλης, Χοσέ Αντόνιο Ρέγες, πέθανε σε τροχαίο δυστύχημα. Αναπαύσου εν ειρήνη«.

We couldn't be confirming worse news. Beloved Sevilla star José Antonio Reyes has died in a traffic collision. Rest in peace. pic.twitter.com/qeGl2nsi3c

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) June 1, 2019