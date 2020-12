“Πάγωσαν” οι Μιλγουόκι Μπακς! Τιμωρούνται για την υπόθεση Μπογκτάνοβιτς

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρέθηκαν από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε λίγες ώρες στην υπόθεση του Μπόγκταν Μπογκτάνοβιτς και πλέον θα δεχθούν και τιμωρία από το NBA.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε συμφωνήσει με τους Σακραμέντο Κινγκς για μία ανταλλαγή που θα έφερνε δίπλα στον “Greek Freak” τον πρώην πρωταθλητή της Euroleague με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά οι λεπτομέρειες της συμφωνίας οδήγησαν σε… φιάσκο.

Οι δύο ομάδες δεν τήρησαν τους κανονισμούς για τις μετεγγραφές, με τα “ελάφια” να κάνουν την κίνησή του πριν το επιτρεπτό διάστημα, γεγονός που “χάλασε” την μετεγγραφή κι έστειλε τον παίκτη ως ελεύθερο τελικά στους Ατλάντα Χοκς.

Σαν να μην έφθανε η απώλεια του Σέρβου γκαρντ στους Μπακς λοιπόν, το NBA έρχεται να τιμωρήσει κιόλας την ομάδα των Αντετοκούνμπο, αφαιρώντας τους μια επιλογή από το ντραφτ του 2022, σύμφωνα με γνωστό ρεπόρτερ της διοργάνωσης.

