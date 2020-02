Μία στιγμή… φρίκης προσέφερε ο Τάισον Φιούρι, σε όσους παρακολούθησαν τη νίκη του επί του Ντιόντεϊ Γουάιλντερ με τεχνικό νοκ άουτ, που σήμανε την κατάκτηση, για δεύτερη φορά την καριέρα του, του παγκοσμίου τίτλου της WBC, καθώς σε ανύποπτη χρονική στιγμή γεύτηκε το αίμα του αντιπάλου του.

Ο Τάισον Φιούρι πανηγύρισε τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην καριέρα του στην πυγμαχία, καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής (23/2) επικράτησε με θεαματικό τρόπο του Ντιόντεϊ Γουάιλντερ, καθώς ανάγκασε την γωνία του να ρίξει λευκή πετσέτα στον 7ο γύρο.

Αυτό όμως που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στο μυαλό όσων βρέθηκαν στο Λας Βέγκας και παρακολούθησαν τον μεγάλο αγώνα, αλλά και σε όσους τον είδα τηλεοπτικά, ήταν η στιγμή κατά την οποία ο Φιούρι έβγαλε προκλητικά τη γλώσσα του και γεύτηκε το αίμα του αντιπάλου του, με την κάμερα να πιάνει την αποκρουστική αυτή κίνηση.

