Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (01/08, 20:30, LIVE από το Newsit.gr) την Ντνίπρο για το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στα προκριματικά του Champions League, με τον αγώνα να έχει πάρει ήδη διαστάσεις στην Ευρώπη.

Κι αυτό γιατί παίκτες της Ντνίπρο φαίνεται να έχουν υποστεί τροφική δηλητηρίαση, με την ουκρανική ομάδα να έχει έντονα παράπονα από τον Παναθηναϊκό, γενικότερα για τη φιλοξενία.

Οι “πράσινοι” ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, αλλά η Ντνίπρο ετοιμάζεται να κάνει επίσημη καταγγελία στην UEFA για το θέμα, σύμφωνα με ρεπορτάζ ουκρανικού Μέσου.

Dnipro-1 is preparing an official complaint to UEFA@TaToTake report Dnipro-1 will file an official complaint with UEFA regarding inappropriate match preparation by Panathinaikos



The complaint is over mass disorganization surrounding match prep & the food poisoning incident pic.twitter.com/Zbn5JvxODY