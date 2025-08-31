Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός live για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League

ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό από τα αποδυτήρια!

Ο Τζούρισιτς ανοίγει το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό! Ο Καλάμπρια έκανε το σουτ, ο Σέρβος βρήκε την μπάλα με το τακούνι και έκανε το 1-0