Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός live για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League

Πρεμιέρα για τους πράσινους στο πρωτάθλημα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Super League
2η αγωνιστική
1 - 0
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Παρακολουθήστε live το πρώτο παιχνίδι του τριφυλλιού στο ελληνικό πρωτάθλημα από το NewsIt.gr.

23:10 | 31.08.2025

Ο Λεβαδειακός έχει μπει πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος

23:07 | 31.08.2025

48' Κίτρινη κάρτα στον Μπακασέτα

23:06 | 31.08.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
23:05 | 31.08.2025

Υπάρχει πρόβλημα με το ακουστικό του διαιτητή

23:04 | 31.08.2025
Τελικά το δεύτερο μέρος θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει
22:47 | 31.08.2025
Σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο
22:46 | 31.08.2025
Ημίχρονο στη Λεωφόρο! Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-0

Το σκορ έχει διαμορφωθεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα με το γκολ του Τζούρισιτς

22:44 | 31.08.2025
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Επικίνδυνο γύρισμα, έδιωξε την τελευταία στιγμή με τάκλιν μπροστά από την περιοχή ο Μλαντένοβιτς

22:38 | 31.08.2025
44'

Σουτ του Τσέριν, πάνω από τα δοκάρια

22:37 | 31.08.2025

Προσπάθησε να απειλήσει ο Λεβαδειακός με τον Παλάσιος. Αρκετά άουτ το τελείωμά του

22:32 | 31.08.2025

Σουτ του Τετέ, λίγο άουτ η μπάλα

22:32 | 31.08.2025
Το γκολ του Τζούρισιτς
22:29 | 31.08.2025
30'
Νέα τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Υπέροχη πράσινη επίθεση, με τον Μπακασέτα να βγάζει σε θέση βολής τον Τζούρισιτς, ο οποίος εκτέλεσε, αλλά ο Τσάπρας του στέρησε το δεύτερο προσωπικό γκολ

22:23 | 31.08.2025
29'

Σουτ του Σφιντέρσκι, αρκετά άουτ η μπάλα

22:22 | 31.08.2025
23'
Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό!

Δεύτερο δοκάρι για τους πράσινους, αυτή τη φορά μετά από κεφαλιά του προωθημένου Τουμπά

22:19 | 31.08.2025

Εκτέλεση φάουλ του Σφιντέρσκι, στο τοίχος η μπάλα

22:16 | 31.08.2025
19'
Μεγάλη ευκαιρία για τον Λεβαδειακό

Σουτ του Τσάπρα, ο Όζμπολτ μπήκε στην πορεία της μπάλας και πήγε να τη στείλει στα δίχτυα, η μπάλα έφυγε πάνω από τα δοκάρια

22:13 | 31.08.2025
Διπλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό

Τετέ και Μπακασέτας δεν μπόρεσαν να στείλουν από καλή θέση την μπάλα στα δίχτυα

22:12 | 31.08.2025
13'
Δοκάρι για τον Παναθηναϊκό!

Ο Καλάμπρια έκανε άνω κάτω την άμυνα του Λεβαδειακού, γυρνάει στον Τσέριν, με την κεφαλιά του Σλοβένου να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι

22:11 | 31.08.2025

Ο Λεβαδειακός δεν μπορεί να απειλήσει την πράσινη εστία

22:09 | 31.08.2025
10'
Συμπληρώθηκαν 10 λεπτά στη Λεωφόρο
22:07 | 31.08.2025

Ο Καλάμπρια συνεχίζει να ξεσηκώνει τον κόσμο του Παναθηναϊκού με τις κινήσεις του

22:07 | 31.08.2025

Ο Παναθηναϊκός ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και ψάχνει και ένα δεύτερο γρήγορο γκολ

22:01 | 31.08.2025
ΓΚΟΛ για τον Παναθηναϊκό από τα αποδυτήρια!

Ο Τζούρισιτς ανοίγει το σκορ πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό! Ο Καλάμπρια έκανε το σουτ, ο Σέρβος βρήκε την μπάλα με το τακούνι και έκανε το 1-0

22:00 | 31.08.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
21:53 | 31.08.2025

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:52 | 31.08.2025
Ο Βιθέντε Ταμπόρδα (ΦΩΤΟ GDA via AP Images)
Παναθηναϊκός: Αργά το βράδυ της Κυριακής φθάνει ο Βισέντε Ταμπόρδα στην Ελλάδα
Λίγο πριν τα ξημερώματα θα βρίσκεται στην Αθήνα ο Αργεντινός μέσος
21:52 | 31.08.2025
Ο Σίριελ Ντέσερς (ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει Ντέσερς: Τα ξημερώματα στην Αθήνα ο Αφρικανός επιθετικός
Πράσινος ο Νιγηριανός επιθετικός, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντί-Ιωαννίδη στην πράσινη επίθεση
21:51 | 31.08.2025

Λίγο μετά τις 23:00 έρχεται στην Ελλάδα ο Βισέντε Ταμπόρδα, ενώ λίγες ώρες αργότερα προσγειώνεται στο Ελ. Βενιζέλος και ο Σίριλς Ντέσερς

21:51 | 31.08.2025
Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Μίλος Πάντοβιτς
Παναθηναϊκος: Πάντοβιτς τετραετίας στους πράσινους
Ένατη καλοκαιρινή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό
21:50 | 31.08.2025
Αλλαγές στην πράσινη ενδεκάδα! Βασικοί οι Λαφόντ, Καλάμπρια και Μλαντένοβιτς σε σχέση με το παιχνίδι με τη Σαμσουνσπόρ
21:48 | 31.08.2025
Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των ομάδων

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόντ, Καλάμπρια, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τσέριν, Τετέ, Σβιντέρσκι, Τζούριτσιτς.

Η ενδεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Βήχος, Άμπου, Τσάπρας, Λιάγκας, Λαμαράνα, Τσοκάι, Κωστή, Λάγιους, Παλάσιος, Όζμπολτ.

 

21:47 | 31.08.2025
Ιδιαίτερο το αποψινό παιχνίδι, με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στην ιστορική έδρα της Λεωφόρου

Απέναντί του θα βρει μάλιστα μία ομάδα με αρκετούς πρώην παίκτες του, όπως οι Λοντίγκιν, Τσοκάι, Βέρμπιτς και Παλάσιος

21:46 | 31.08.2025
Με ανεβασμένη ψυχολογία ο Λεβαδειακός

Σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό, ο Λεβαδειακός έπαιξε την πρώτη αγωνιστική και επικράτησε μάλιστα της Κηφισιάς με επική ανατροπή (3-2) στη Λιβαδειά

21:45 | 31.08.2025
Πρεμιέρα για τον Παναθηναϊκό στο ελληνικό πρωτάθλημα

Αυτή θα είναι η πρώτη αναμέτρηση του τριφυλλιού στη Super League για τη φετινή σεζόν, καθώς ο αγώνας της πρώτης αγωνιστικής με τον ΟΦΗ είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Ρουί Βιτόρια

21:45 | 31.08.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League

