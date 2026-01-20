Παναθηναϊκός – Μπασκόνια live για την 23η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με τους “πράσινους” να ψάχνουν νίκη… ηρεμίας μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του τελευταίου μήνα στην Ευρώπη.
69-48 ξανά με Σπανιόλο και η Μπασκόνια
69-46 και πάλι με Τολιόπουλο!
67-46 με τρίποντο του Σπανιόλο "απαντάει" η Μπασκόνια
67-43 με τρίποντο του Σλούκα
64-43 μειώνει η Μπασκόνια
64-41 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου μετά από 1/2 βολές της Μπασκόνια
61-40 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου που έχει 13 πόντους!
58-40 με τον Καμπαρό "απαντάει" η Μπασκόνια
58-37 με νέο τρίποντο του Τολιόπουλου
55-37 με 2/2 βολές του Ντιακιτέ
55-35 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου που έχει πλέον και 7 πόντους
53-35 με τρίποντο του Τολιόπουλου
50-35 μειώνει η Μπασκόνια
0/2 βολές έκανε ο Οσμάν!
50-33 με τον Κούρουκς
50-31 με τον Γκραντ
Ο Παναθηναϊκός συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Σλούκα να πετυχαίνει 10 πόντους σε αυτό το διάστημα και τον Χολμς να παραμένει πρώτος σκόρερ της ομάδας του, την ώρα που η άμυνα "κλείδωσε" την Μπασκόνια για το 48-31 του ημιχρόνου
48-31 με φόλοου του Ντιόπ για την Μπασκόνια, στη λήξη του χρόνου
48-29 με τον Χολμς μετά από επιθετικό ριμπάουντ
46-29 με 2/2 βολές του Σίμονς για την Μπασκόνια
46-27 με βολές του Οσμάν
44-27 με τον Φόρεστ
44-25 με 2/2 βολές του Χολμς που είναι πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 12 πόντους
42-25 με τον Φόρεστ μειώνει η Μπασκόνια
42-23 με τον Σλούκα να έχει 10 πόντους στο δεύτερο 10λεπτο!
40-23 με νέο, δύσκολο καλάθι του Σαμοντούροφ
38-23 με τον Σαμοντούροφ να γίνεται παράγοντας του αγώνα για τον Παναθηναϊκό
36-23 με 2/2 βολές για τον Σίμονς της Μπασκόνια
36-21 με 1/2 βολές για την Μπασκόνια
36-20 με τον Σαμοντούροφ που πέρασε μόλις στο ματς για τον Παναθηναϊκό
34-20 με τον Κούρουκς μειώνει η Μπασκόνια
34-18 με τον Σλούκα να φθάνει τους 8 πόντους για τον Παναθηναϊκό
2 πόντοι, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο από τον Τολιόπουλο, που πήγε στον πάγκο μέσα σε αποθέωση!
32-18 με τρίποντο του Σλούκα από νέα ασίστ Τολιόπουλου
29-18 με τρίποντο του Σλούκα
26-18 με βολές του Σίμονς για την Μπασκόνια
26-16 με τον Φόρεστ για την Μπασκόνια
Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός στην άμυνα στο πρώτο δεκάλεπτο και παρά τα χαμένα ριμπάουντ, κράτησε την Μπασκόνια στους 14 πόντους, ενώ ο ίδιος βρήκε λύσεις στην επίθεση κυρίως με τον Χολμς μέσα στο καλάθι, έχοντας θετικό στον ματς και τον Τολιόπουλο.
26-14 με τον Φαρίντ από ασίστ του Τολιόπουλου
24-14 με 1/2 βολές του Ντιόπ
24-13 με τρίποντο του Χουάντσο
21-13 με τον Φαρίντ αυξάνει το προβάδισμα ο Παναθηναϊκός
19-13 με 2/2 βολές του Τολιόπουλου
17-13 με 1/2 βολές του Οσμάν
16-13 με νέο δύσκολο καλάθι του Χολμς
14-13 με τον Καμπαρό από κοντά για την Μπασκόνια
14-11 με τον Χολμς ξανά ο Παναθηναϊκός
Έχει βάλει τον Τολιόπουλο στο ματς ο Αταμάν, αλλά το πρώτο του σουτ ήταν άστοχο
12-11 με τον Χολμς μέσα σε δύο αντιπάλους
8-11 με τον Καμπαρό να εκθέτει αμυντικά τον Χουάντσο
Καλή άμυνα του Γκραντ τώρα που κέρδισε έξυπνα ένα επιθετικό φάουλ
8-9 με 1/2 βολές του Γκραντ
7-9 με τρίποντο του Ντιακιτέ, μόλις πέρασε στο ματς
5 ριμπάουντ έχει χάσει ο Παναθηναϊκός πριν συμπληρωθεί το πρώτο 4λεπτο του αγώνα!
7-6 με κάρφωμα του Χολμς για τον Παναθηναϊκό
5-6 με τον Κούρουκς για την Μπασκόνια
5-3 με ωραίο καλάθι του Οσμάν
3-4 με 2/2 βολές του Ντιόπ
3-2 με καλάθι και φάουλ του Γκραντ που ευστόχησε και στη βολή
0-2 μετά από συνεχόμενα χαμένα ριμπάουντ από τον Παναθηναϊκό
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ
Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χουάντσο και Χολμς
Σίμονς, Φόρεστ, Ρατζεβίτσιους, Κούρουκς και Ντιόπ
Ξεκίνησε η παρουσίαση των 2 ομάδων
Η ομάδα του Αταμάν έχει ρεκόρ 13-9, ενώ η Μπασκόνια είναι στο 8-14
Μετά την ήττα από την Μπάγερν Μονάχου, ο Παναθηναϊκός "καίγεται" για νίκη κόντρα στην Μπασκόνια, ώστε να μείνει κοντά στις πρώτες θέσεις της Euroleague, αφού μία σειρά από αρνητικά αποτελέσματα τον έχουν φέρουν πλέον εκτός 6άδας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Μπασκόνια για την 23η αγωνιστική της Euroleague