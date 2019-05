Διεκόπη στο Άγιαξ – Φέγενορντ! «Χαμός» στην κερκίδα – video

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άγιαξ με την Φέγενορντ για το πρωτάθλημα Νέων στην Ολλανδία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ λόγω επεισοδίων στην εξέδρα.

Έπειτα από μισή ώρα αγώνα στο “Bob Haarms Tribune” -και χωρίς σκορ- υπήρξε ξαφνικά μεγάλη ένταση στην εξέδρα ανάμεσα σε φανατικούς οπαδούς του Άγιαξ και μέλη των οικογενειών των ποδοσφαιριστών της Φέγενορντ (στο σημείο υπήρξαν και παιδάκια).

Families and fans of Feyenoord U19 were getting attacked by Ajax U19 "fans".

Match has been stopped. Both teams were playing for the title and this is the last matchday.

Unbelievable how this can happen at a U19's match…pic.twitter.com/MMSDDnBVBn

