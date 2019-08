Απίστευτο περιστατικό στην Αγγλία, με έναν πιτσιρικά να πέφτει πάνω σε κολόνα στην προσπάθειά του να τρέξει να προλάβει τον Μο Σαλάχ στο δρόμο, μαζί με τον αδερφό του.

Το γεγονός πάντως, έκανε τον Αιγύπτιο ποδοσφαιριστή να σπεύσει στο σημείο και τα δυο παιδιά να καταφέρουν να βγάλουν τις φωτογραφίες που ήθελαν, έστω και με… αίματα. Ο πατέρας των δύο παιδιών έκανε γνωστό το συμβάν με ανάρτησή του στο twiiter.

«Σε ευχαριστώ που επέστρεψες για να ελέγξεις τα αγόρια μου αφότου ο Λουίς βγήκε νοκ-άουτ προσπαθώντας να σε χαιρετίσει! Σε αγαπά τόσο πολύ και ο πόνος έφυγε αμέσως μόλις του έδωσες αγκαλιά. To κτύπημα της μύτης άξιζε, είπε. Είσαι σπουδαίος και πραγματικός τζέντλεμαν» έγραψε ο πατέρας του παιδιού στο twitter, ενώ μιλώντας στο Sky News, ανέφερε ότι «την ώρα που πήγαμε να καλέσουμε ασθενοφόρο είδαμε τον Μο να έρχεται στο σημείο και να τσεκάρει τα παιδιά. Αυτά φώναζαν με ενθουσιασμό και ο ίδιος φρόντισε τον Λουίς και τον έκανε να νιώσει καλύτερα».

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9

— Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019