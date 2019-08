Απόλυτος χαμός και διακοπή μισής ώρας αγώνα είχαμε στο παιχνίδι της Κράιοβα κόντρα στη Χόνβεντ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Ρουμάνοι πήραν την πρόκριση τελικά στα πέναλτι και θα βρεθούν απέναντι στην ΑΕΚ στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όμως πλέον είναι πολύ πιθανό και τα δύο ματς να γίνουν κεκλεισμένων των θυρών (η Ένωση είναι ήδη τιμωρημένη από την περασμένη σεζόν).

Κι αυτό γιατί μία φωτοβολίδα από την κερκίδα των γηπεδούχων πέτυχε και τραυμάτισε τον διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο, με το ματς να ολοκληρώνει ο αναπληρωματικός ρέφερι.

Ref now back on his feat. Honved's players are all around him! Game already in the 135th minute!!! Absolutely crazy stuff in Craiova! pic.twitter.com/jS6PJLbAQk

— Emanuel Roşu (@Emishor) August 1, 2019