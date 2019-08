Μουρίνιο: Ανακοινώθηκε! Αυτή είναι η νέα δουλειά του Πορτογάλου – video

Το κορυφαίο ενημερωτικό δίκτυο, Sky Sports, έβγαλε από την… ανεργία τον Ζοσέ Μουρίνιο και ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να μείνει… εκτός πάγκων και θα αποτελέσει το νέο μέλος στο πάνελ των λαμπερών σχολιαστών του Sky Sports. Πλέον, ο Μουρίνιο θα πληρώνεται για να ρίχνει τις φαρμακερές του ατάκες!

«Νέα σεζόν, νέα μετεγγραφή» έγραψε το τηλεοπτικό δίκτυο, ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με τον “Special one”.

✍️ NEW SEASON, NEW SIGNING ✍️

Three-time Premier League winner Jose Mourinho will join the Sky Sports team as part of its biggest ever season of football. pic.twitter.com/0XuJgwe0TT

— Sky Sports (@SkySports) August 10, 2019