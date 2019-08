Παρί Σεν Ζερμέν: Έβριζαν εν χορώ τον Νέιμαρ! «Φύγε π@#$%@ς γιε»- videos

Απίστευτο σκηνικό στο Παρίσι, με τους οπαδούς της Παρί Σεν Ζερμέν να αποδοκιμάζουν και να βρίζουν εν χορώ τον Νέιμαρ, για την επιμονή του να αποχωρήσει από την ομάδα.

Οι Παριζιάνοι έκαναν νικηφόρο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με το 3-0 επί της Νιμς, αλλά κανείς δεν ασχολήθηκε με το παιχνίδι στις εξέδρες.

Οι φίλοι της Παρί φώναζαν «φύγε π@%τ@%&ς γιε» στον Βραζιλιάνο επιθετικό, ο οποίος «πιέζει» την ομάδα τους να τον αφήσει να επιστρέψει στην Ισπανία, με τη Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, αλλά καμία από τις δύο να μην πλησιάζει έστω, το ποσό των 200 εκατ. ευρώ που ζητά ο γαλλικός σύλλογος.

PSG's entire stadium chanting, "Neymar, hijo da puta" (which translates to "Neymar, you son of a bitch") during their first game of the season right now. pic.twitter.com/rRd6Tx46rk

— indykaila News (@indykaila) August 11, 2019