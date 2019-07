«Πνίγουν» τα χρέη τον Ροναλντίνιο! Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στον Βραζιλιάνο

Ο Ροναλντίνο αποτέλεσε για πολλά χρόνια τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή του κόσμου, αλλά και ένα από τα πιο «καυτά» πρόσωπα για τον κόσμο των διαφημίσεων, με αυτή για γνωστό brand από πατατάκια να έχει μείνει στη μνήμη όλων.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έβγαλε απίστευτα χρήματα στο διάστημα που «μεσορανούσε» στα γήπεδα, αλλά η κακοδιαχείριση φαίνεται ότι του έχει δημιουργήσει πια και μεγάλα χρέη, πλέκοντάς τον και στα… δίχτυα του νόμου.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ, ο «Ρόνι» οφείλει πάνω από 8 εκατ. ευρώ και οι αρχές της χώρας του έχουν κατάσχει όχι ένα και δύο, αλλά συνολικά 57 ακίνητα, που είχε στην ιδιοκτησία του. Παράλληλα μάλιστα του έχει απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα, με το βραζιλιάνικο και το ισπανικό του διαβατήριο να βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας.

