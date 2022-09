Στις 8 Σεπτεμβρίου το OAKA θα ανοίξει τις πύλες του, στην… εκκίνηση του Ράλι Ακρόπολις. Οι διοργανωτές του WRC περιμένουν να ζήσουν και πάλι τις απίστευτες στιγμές του 2005.

Οι διοργανωτές του WRC θυμήθηκαν τις μοναδικές στιγμές που βίωσαν οι οδηγοί αλλά και οι θεατές που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ, το καλοκαίρι του 2005, στην υπερειδική διαδρομή που είχε δημιουργηθεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη τα έργα εντός του Ολυμπιακού Σταδίου προχωρούν με γοργούς ρυθμούς για τη διαμόρφωση της πίστας (ασφάλτινη διαδρομή μήκους 1,95 χλμ), μια εβδομάδα πριν ξεκινήσει το Ράλι Ακρόπολις. Στις εργασίες λαμβάνουν μέρος 200 άτομα, ενώ χρησιμοποιούνται 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο, 120 τόνοι χάλυβα και 1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία.

Με ανάρτησή τους στο twitter, οι διοργανωτές του WRC μας θύμισαν την εκπληκτική ατμόσφαιρα που καθήλωσε τον παγκόσμιο μηχανοκίνητο αθλητισμό το 2005, με τους κορυφαίους οδηγούς να απολαμβάνουν τις απίστευτες στιγμές και να μένουν με το… στόμα ανοιχτό. “Αυτό είναι κάτι που δεν θα θέλετε να χάσετε” αναφέρεται σαν σχόλιο στο video που “ανέβηκε” στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

This is one you won’t want to miss!



Get your tickets now: https://t.co/X7KPoQqMwp 🎫#WRC | #WRCLive | #AcropolisRally pic.twitter.com/gYz52hub5Q