Σάμσουνσπορ – Παναθηναϊκός live η ρεβάνς του Europa League

Στη Σαμψούντα κρίνεται η πρόκριση στη League Phase του Europa League
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο Europa League
Europa League
Αγώνας ρεβάνς στα πλέι οφ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στο Europa League / EUROKINISSI

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία, για τη ρεβάνς του 2-1 στο ΟΑΚΑ, στα πλέι οφ στο Εuropa League, με στόχο την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

19:51 | 28.08.2025
19:50 | 28.08.2025

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι του ΟΑΚΑ και έτσι έχει προβάδισμα πρόκρισης στη ρεβάνς της Σαμψούντας στην Τουρκία.

19:49 | 28.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σάμσουνσπορ.

19:48 | 28.08.2025
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
