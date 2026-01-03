Το Μάλι πήρε την πρόκριση στους «8» νικώντας 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Το Μάλι μπορεί να αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 26′, αυτό όμως δεν του στέρησε την παρουσία από τη συνέχεια του Copa Africa. Νίκησε στα πέναλτι 3-2 την Τυνησία και θα συνεχίσει στους «8» του θεσμού.

Ο Κουλιμπαλί δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 26′ για σκληρό φάουλ και άφησε το Μάλι με 10 παίκτες. Η Τυνησία βρήκε γκολ στο 88′ με τον Σαουά και όλα έμοιαζαν να έχουν τελειώσει. Το Μάλι, όμως κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα και ο Σιναγιόκο στο 96′ ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Στα 30 λεπτά της παράτασης δεν άλλαξε κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου η Τυνησία έχασε τρεις εκτελέσεις και έδωσε την ευκαιρία στο Μάλι να προκριθεί. Ο Τουρέ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι του αγώνα και έστειλε τη χώρα του στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το Μάλι θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στους «8» του Copa Africa (09/01/26).