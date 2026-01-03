Αθλητικά

Το Μάλι πήρε την πρόκριση στους «8» νικώντας 3-2 στα πέναλτι την Τυνησία

Ισόπαλη με 1-1 ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στην κανονική διάρκεια και την παράταση
Οι παίκτες του Μάλι
Οι παίκτες του Μάλι/ REUTERS/Siphiwe Sibeko

Το Μάλι μπορεί να αγωνιζόταν με 10 παίκτες από το 26′, αυτό όμως δεν του στέρησε την παρουσία από τη συνέχεια του Copa Africa. Νίκησε στα πέναλτι 3-2 την Τυνησία και θα συνεχίσει στους «8» του θεσμού.

Ο Κουλιμπαλί δέχτηκε κόκκινη κάρτα στο 26′ για σκληρό φάουλ και άφησε το Μάλι με 10 παίκτες. Η Τυνησία βρήκε γκολ στο 88′ με τον Σαουά και όλα έμοιαζαν να έχουν τελειώσει. Το Μάλι, όμως κέρδισε πέναλτι στις καθυστερήσεις του αγώνα και ο Σιναγιόκο στο 96′ ισοφάρισε σε 1-1 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση.

Στα 30 λεπτά της παράτασης δεν άλλαξε κάτι και το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου η Τυνησία έχασε τρεις εκτελέσεις και έδωσε την ευκαιρία στο Μάλι να προκριθεί. Ο Τουρέ ευστόχησε στο τελευταίο πέναλτι του αγώνα και έστειλε τη χώρα του στους προημιτελικούς της διοργάνωσης.

Το Μάλι θα αντιμετωπίσει τη Σενεγάλη στους «8» του Copa Africa (09/01/26).

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
157
122
117
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo