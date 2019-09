Τρομακτικό ατύχημα στη Formula! «Πέταξε» με 241 χιλιόμετρα – video

Οι άνθρωποι της Formula «πάγωσαν» και πάλι, αυτή τη φορά στην πίστα της Μόντσα, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο του Γάλλου Αντουάν Ιμπέρ στο Βέλγιο.

Τέσσερις γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Περόνι έκανε μία κακή εκτίμηση σε μία στροφή και έφυγε εκτός δρόμου με ταχύτητα 241 χιλιόμετρα την ώρα.

Το μονοθέσιο του «πέταξε» στον αέρα και ύστερα από τρεις περιστροφές προσγειώθηκε ανάποδα στις διαφημιστικές πινακίδες. Ο Αυστραλός, έχοντας τις αισθήσεις του, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί κάταγμα ενός σπονδύλου και μετατόπιση ενός άλλου.

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.

He is currently under medical observation.#ItalianGP 🇮🇹 #F3 pic.twitter.com/UdlcFSIqBH

— Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019