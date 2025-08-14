Συμβαίνει τώρα:
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Europa League

Η «μάχη» της Τούμπας έμεινε χωρίς γκολ και η πρόκριση ή ο «υποβιβασμός» στο Conference League κρίνεται στην Αυστρία
Europa League
Ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο
0 - 0
Ο ΠΑΟΚ μονομαχεί με τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ με στόχο τη νίκη για να συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Εάν οι Θεσσαλονικείς προκριθούν τότε θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα. Εάν αποκλειστούν, τότε θα παίξουν στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ.

20:35 | 14.08.2025
36'
Τεράστια ευκαιρία για τους γηπεδούχους, με χαμ'ενο τετ-α-τετ

Ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ!

Μετά από εκτέλεση κόρνερ του ΠΑΟΚ και διώξιμο, ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα, έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση στο τετ-α-τετ που έγινε

20:30 | 14.08.2025
16'
Λίγο πριν, ο Ντιαματέ των γηπεδούχων είδε την κίτρινη κάρτα
20:20 | 14.08.2025
20'
Φάση για τους γηπεδούχους

Ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα

20:17 | 14.08.2025
16'

Προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική η Βόλφσμπεργκερ στο χώρο του κέντρου

20:14 | 14.08.2025
20:08 | 14.08.2025
8'

Ο ΠΑΟΚ "πατάει" καλά στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τους γηπεδούχους

20:05 | 14.08.2025
1'
Επικίνδυνη φάση από τη Βόλφσμπεργκερ

Ο Άβντιγιαϊ βγήκε στον κενό χώρο, αλλά το γέμισμα που έκανε στην περιοχή δεν ήταν καλό, με τον Παβλένκα να μαζεύει με ευκολία.

19:58 | 14.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:57 | 14.08.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες

19:57 | 14.08.2025

Διαιτητής: Όρελ Γκρίφεελντ (Ισραήλ)

Βοηθοί: Ρόι Χασάν, Ιντάν Γιαρκόνι

Τέταρτος: Γκαλ Λέβι,

VAR: Ντάνιελ Μπαρ Ρατάν, AVAR: Έλι Χάτσμον

19:57 | 14.08.2025

Βόλφσμπεργκερ: Γκέτλμπαουερ, Σκίμπλ, Γκρίμπερ, Αντάμα, Νουαιβού, Χαϊντινί, Γκάτερμαϊερ, Ζούκιτς, Σούλζνερ, Βόχλμιθ, Ατάνγκα, Πινκ.

19:57 | 14.08.2025
19:57 | 14.08.2025

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας - Τσάλοφ.

Στον πάγκο οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Μπαταούλας.

19:57 | 14.08.2025

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs Conference League, αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια - Αράζ, με την κυπριακή ομάδα να είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν.

19:56 | 14.08.2025

Κάτι παραπάνω από 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στο Wörthersee Stadion

19:56 | 14.08.2025

Μετά το 0-0 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Αυστρία, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League.

19:56 | 14.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League

19:51 | 14.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
