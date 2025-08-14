Ο ΠΑΟΚ μονομαχεί με τη Βόλφσμπεργκερ στο Κλάγκενφουρτ με στόχο τη νίκη για να συνεχίσει στα playoffs του Europa League. Εάν οι Θεσσαλονικείς προκριθούν τότε θα αντιμετωπίσουν τη Ριέκα. Εάν αποκλειστούν, τότε θα παίξουν στα playoffs του Conference League με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια – Αράζ.
Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ live η ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Europa League
Ο Παβλένκα έσωσε τον ΠΑΟΚ!
Μετά από εκτέλεση κόρνερ του ΠΑΟΚ και διώξιμο, ο Μπάλο ξεχύθηκε στην αντεπίθεση, βγήκε μόνος του απέναντι στον Παβλένκα, έχασε το κοντρόλ και ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ έκανε την επέμβαση στο τετ-α-τετ που έγινε
Ο Μπαλό μπήκε επικίνδυνα στην περιοχή από αριστερά, όμως το πλασέ του με το δεξί δεν ανησύχησε τον Παβλένκα
Προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική η Βόλφσμπεργκερ στο χώρο του κέντρου
Ο ΠΑΟΚ "πατάει" καλά στο ξεκίνημα του αγώνα και πιέζει τους γηπεδούχους
Ο Άβντιγιαϊ βγήκε στον κενό χώρο, αλλά το γέμισμα που έκανε στην περιοχή δεν ήταν καλό, με τον Παβλένκα να μαζεύει με ευκολία.
Στον αγωνιστικό χώρο οι δυο ομάδες
Διαιτητής: Όρελ Γκρίφεελντ (Ισραήλ)
Βοηθοί: Ρόι Χασάν, Ιντάν Γιαρκόνι
Τέταρτος: Γκαλ Λέβι,
VAR: Ντάνιελ Μπαρ Ρατάν, AVAR: Έλι Χάτσμον
Βόλφσμπεργκερ: Γκέτλμπαουερ, Σκίμπλ, Γκρίμπερ, Αντάμα, Νουαιβού, Χαϊντινί, Γκάτερμαϊερ, Ζούκιτς, Σούλζνερ, Βόχλμιθ, Ατάνγκα, Πινκ.
ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Οζντόεφ, Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Κωνσταντέλιας - Τσάλοφ.
Στον πάγκο οι Γκουγκεσασβίλι, Τσιφτσής, Καμαρά, Λόβρεν, Πέλκας, Σάστρε, Τέιλορ, Τσοπούρογλου, Σορετίρε, Χατσίδης, Μύθου, Μπαταούλας.
Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί στα playoffs Conference League, αντιμέτωπος με τον νικητή του ζευγαριού Ομόνοια - Αράζ, με την κυπριακή ομάδα να είναι με το ενάμιση πόδι στην επόμενη φάση χάρη στο 4-0 του πρώτου αγώνα στο Αζερμπαϊτζάν.
Κάτι παραπάνω από 1.000 φίλοι του ΠΑΟΚ στο Wörthersee Stadion
Μετά το 0-0 της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην Αυστρία, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στα playoffs του Europa League.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τη ρεβάνς, Βόλφσμπεργκερ – ΠΑΟΚ, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ