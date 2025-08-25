Αθλητικά

Χρήστος Ζαφείρη: Το video του ΠΑΟΚ με την τρομερή υποδοχή

Η μεταγραφή του 21χρονου αποτελεί την ακριβότερη στην ιστορία του συλλόγου
Ο Ζαφείρης με τον κόσμο του ΠΑΟΚ
Ο Ζαφείρης με τον κόσμο του ΠΑΟΚ / ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο Χρήστος Ζαφείρης έφτασε με φαντασμαγορικό στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με την άφιξή του να συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή υποδοχή από χιλιάδες φίλους του των «ασπρόμαυρων» στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». 

Συγκεκριμένα, η κάμερα του ΠΑΟΚ κατέγραψε όλα όσα έγιναν από τα συνθήματα, η μπλούζα που του έκαναν δώρο, αλλά και η τεράστια έκπληξη του Χρήστου Ζαφείρη ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του!

Μάλιστα ορισμένοι οπαδοί των «ασπρόμαυρων» έβαλαν τα κεφάλια τους μέσα στο αυτοκίνητο που τον μετέφερε, προσπαθώντας να τον αγγίξουν, ενώ ορισμένοι του φώναζαν να μείνει για πάντα στην ομάδα.

Yπενθυμίζεται πως το κόστος της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ θα ξεπεράσει τα 13 εκατομμύρια ευρώ και θα πρόκειται για την πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου.

