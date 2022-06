Ο Αντώνης Τσαπατάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, με μία εκπληκτική εμφάνιση στην κολύμβηση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τσαπατάκης, «χάλκινος» Παραολυμπιονίκης του Τόκιο, «έγραψε» ιστορία στον τελικό των 100 μέτρων πρόσθιο SB4, καθώς είχε χρόνο 1:36.27 και βρέθηκε στην πρώτη θέση, με την επίδοσή του να αποτελεί και νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ανήκε στον ίδιο με 1:36.33 από τις 18 Ιουλίου 2015 στην Αγγλία.

Ο Χανιώτης κολυμβητής, γύρισε δεύτερος στο πρώτο 50άρι (45.23), όμως στην τελική ευθεία δεν είχε πρόβλημα να περάσει τον Κολομβιανό Μόισες Φουέντες Γκαρσία (1:36.84) και να τερματίσει πρώτος (σ.σ. το 2019 ήταν 4ος στο αντίστοιχο αγώνισμα)

Ακόμη από ελληνικής πλευράς, ο Γιάννης Κωστάκης ήταν 5ος στα 50μ. πρόσθιο SB (1:08.20), ενώ η Μαρία Τσάκωνα κατετάγη 8η στα 100μ. ύπτιο S6 (1:45.38). Εκτός τελικού στα 50μ. ελεύθερο S5, έμεινε ο Αλέξανδρος Λεργιός με χρόνο 37.40.

A BATTLE RIGHT TO THE WALL 😱



🥇Antonio Tsapatakis 🇬🇷 takes the lead in the red markers and grabs the gold of the men’s 100m breaststroke



🥈M. FUENTES 🇨🇴

🥉M. NARVAEZ 🇨🇴



📺 Watch live: https://t.co/F1PLbmbKj2#ParaSwimming #Madeira2022 @paralympics pic.twitter.com/SBiOWQ2r2z