Alfa Romeo: Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων 184,8% στην Ελλάδα και πάνω από 205 παγκοσμίως

Ενώ παγκοσμίως η Alfa Romeo σημείωσε πάνω από 20% αύξηση στις πωλήσεις της το 2025, σε σύγκριση με το 2024, εντούτοις στην Ελλάδα η αύξηση ήταν εκρηκτική, με ποσοστό 184,8%.

Το 2025 η Alfa Romeo πούλησε άνω των 73.000 μονάδων σε όλο τον κόσμο, με τις 897 να έχουν πουληθεί στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ευρώπη ηγείται της ανάπτυξης με +31,1%, με την Ελλάδα να έχει αυτή την απίστευτη αύξηση, ακολουθούμενη από: Ηνωμένο Βασίλειο (+80,1%), Γαλλία (+41,9%), Ιταλία (+20,7%), Γερμανία (+20,5%) και Ισπανία (+15,1%).

Εκτός Ευρώπης η εταιρεία είχε σε Μέση Ανατολή και Αφρική αύξηση +16,3%, στο Μαρόκο +65%, στην Τουρκία +38,7%, στην Ασία +43,8%, και στην Ιαπωνία +71,4%.

Η Junior, σε εκδόσεις ήπια υβριδικές και ηλεκτρικές, έχει καθιερωθεί με πάνω από 60.000 πωλήσεις, και ακολουθεί η Tonale σε εκδόσεις ήπια υβριδικές, plug-in hybrid και ηλεκτρικές. Ταυτόχρονα, οι εμβληματικές Giulia και Stelvio σε εκδόσεις diesel – που επιβεβαιώθηκαν ότι θα παραμείνουν στη γκάμα έως το 2027 – έχουν επιτύχει ένα μείγμα Quadrifoglio 11%, το υψηλότερο από την κυκλοφορία τους.

Η 33 Stradale που απευθύνεται κυρίως σε συλλέκτες, έχει 5 πωλήσεις έως τώρα.

Στην Ελλάδα, από τις 897 πωλήσεις Alfa Romeo, οι 688 είναι Junior και οι 186 Tonale.