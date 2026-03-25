Formula 1: Στις 25 του Μάρτη του ντεμπούτου του Άιρτον Σένα

Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1960, στη Σαντάντα, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, και, δυστυχώς, έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο την Πρωτομαγιά του 1994, σε ατύχημα στο Grand Prix της Formula 1 στην Ιμολα.

Ο Άιρτον Σένα, ο θρύλος της Formula 1 και εν γένει του μηχανοκίνητου αθλητισμού, έκανε σαν σήμερα στις 25 Μαρτίου 1984, σε ηλικία 24 ετών, το ντεμπούτο του στην κορυφαία κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μέσα σε 10 χρόνια κατάφερε να γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Formula 1, με τα επιτεύγματά του και το ήθος του.

Η πρεμιέρα του Άιρτον Σένα έγινε στο Grand Prix της πατρίδας του στο Ρίο, και τότε όλοι μιλούσαν για ένα «παιδί θαύμα». Βλέπετε, τότε δεν έμπαιναν στη Formula 1 παιδιά 18 ετών, εκκολαπτόμενα από μικρά σε μονοθέσια και δουλεμένα σε υπολογιστές. Τότε οι οδηγοί ήξεραν από μηχανολογία και μερικού ήταν και μηχανικοί.

Ο Σένα φαινόταν ότι θα πάρει τη δεύτερη θέση στη Brabham, αλλά πήγε εναλλάξ στα αδέρφια Κοράντο και Τέο Φάμπι, ύστερα από απαίτηση της χορηγού εταιρείας Parmalat, για έναν Ιταλό οδηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέγεται ότι και ο Νέλσον Πικέ, δεν ήθελε έναν συμπατριώτη του στη Formula 1, ενώ άλλοι λένε ότι απλά δεν υποστήριξε ενεργά την είσοδό του. Ο Μπέρνι Έκλεστοουν, ισχυρός άντρας για δεκαετίες στο σπορ, προσέφερε στον Σένα την ATS το 1984, με σκοπό να τον τοποθετήσει σε μια Brabham-BMW την επόμενη χρονιά.

Τελικά, ο Σένα επέλεξε την Toleman, πήρε την 17η θέση στην εκκίνηση, όμως μετά από μόλις οκτώ γύρους, το turbo στον κινητήρα Hart ανάγκασε τον Σένα να εγκαταλείψει.

Για την ιστορία, τον αγώνα κέρδισε ο Αλέν Προστ, μπροστά από Κέκε Ρόσμπεργκ και Ελιο ντε Άντζελις.

Το 1984, στους αγώνες που ακολούθησαν, σε Νότια Αφρική και Βέλγιο, ο Σένα πήρε τους πρώτους βαθμούς του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με δύο τερματισμούς στην έκτη θέση.

Κι όλα αυτά μέχρι το βροχερό Μονακό, όπου ο Σένα έδειξε τι μπορεί να κάνει με την εντυπωσιακή δεύτερη θέση.

Το άστρο του μόλις είχε ανατείλει, οδηγώντας στη συνέχεια για Lotus, McLaren και Williams, κατακτώντας σε 10 χρόνια, σε 161 εκκινήσεις, 41 νίκες, 80 βάθρα και 3 παγκόσμια πρωταθλήματα.

Ένας ήταν ο Άιρτον και λεγόταν Σένα.