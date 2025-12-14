Συμβαίνει τώρα:
Αίγιο: Πέθανε ο 43χρονος ασθενής μποξέρ που γρονθοκόπησε γιατρό – Ξεψύχησε στο ίδιο νοσοκομείο

Ο 43χρονος δράστης, ο οποίος κρυβόταν για να μη συλληφθεί, επέστρεψε στο νοσοκομείο, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους
Διάδρομος νοσοκομείου
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Τατιάνα Μπόλαρη

Σοκαριστική ήταν η κατάληξη του επεισοδίου που σημειώθηκε στο νοσοκομείο του Αιγίου το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου. Ο 43χρονος ασθενής που χτύπησε με γροθιά έναν ορθοπεδικό γιατρό και το έσκασε για να μη συλληφθεί, πέθανε εντελώς αναπάντεχα το απόγευμα της Κυριακής (14.12.2025).

Ο 43χρονος άνδρας κατέληξε αφού επέστρεψε στο νοσοκομείο του Αιγίου, αντιμετωπίζοντας έντονους πόνους.

Σύμφωνα με το tempo24.news, εμφανώς καταβεβλημένος και συνοδευόμενος από τον αδελφό του γύρισε, αλλά παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής, ο 43χρονος – που είχε ποινικό παρελθόν – προσήλθε στο νοσοκομείο για εξέταση.

Ωστόσο, διαφώνησε έντονα με τον ορθοπεδικό γιατρό για τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματός του, με τη λογομαχία να εξελίσσεται γρήγορα σε βίαιη επίθεση.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, η οποία σχημάτισε δικογραφία για το περιστατικό.

Ο δράστης, ωστόσο, είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο και αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμενε κρυμμένος τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου διερευνώνται, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του.

