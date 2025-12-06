Ελλάδα

Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: Κλειστοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας στην πορεία μνήμης

Με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση
Πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
Πορεία μνήμης για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας που πραγματοποιείται στη μνήμη του Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου με αφορμή τη συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του.

Ειδικότερα λόγω της πορείας για τη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πανεπιστήμιου ενώ αναμένεται να κλείσουν και άλλοι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ έκλεισαν οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» και οι συρμοί διέρχονται χωρίς στάση.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία το πρωί κατά τη διάρκεια προελέγχων, που έγιναν πριν την μαθητική πορεία, προέκυψαν 14 προσαγωγές.

Επί ποδός βρίσκονται 2.000 αστυνομικοί ενώ τώρα το απόγευμα ποραγματοποιήθηκαν 32 προσαγωγές με τις 2 να μετατρέπονται σε συλλήψεις στην Αθήνα. Ο συγκεντρωμένος κόσμος σύμφωνα με εκτιμήσεις είναι περίπου 3.500 άτομα. 

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα οι χιλιάδες συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν την πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

Αντίστοιχες εικόνες υπάρχουν και από τη Θεσσαλονίκη για τις κινητοποιήσεις στην επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, με τον συγκεντρωμένο κόσμο να ανέρχεται σε περίπου 1000 άτομα και την ΕΛΑΣ να έχει προχωρήσει σε 10 προληπτικές προσαγωγές.

