Αλέξης Τσίπρας για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Στεκόμαστε όλοι πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν

«Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του»
Τροχαίο οπαδών του ΠΑΟΚ
Φαναράκια στο γήπεδο της Τούμπας /ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του ΠΑΟΚ για τους επτά οπαδούς που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27.1.26) εκφράζει με ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Όταν εφτά νέοι άνθρωποι, που ξεκίνησαν ένα ταξίδι χαράς, για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, χάνουν τη ζωή τους, οι λέξεις χάνουν τη σημασία τους», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Λιόν της Γαλλίας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα του «Δικεφάλου του Βορρά» με την τοπική ομάδα για την 8η αγωνιστική του Europa League.

 

«Στεκόμαστε όλοι, αυτές τις δύσκολες στιγμές, πλάι στα σπίτια που ορφάνεψαν, πλάι στον ΠΑΟΚ και στους χιλιάδες φίλους του», επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Τριήμερο πένθος στην Κεντρική Μακεδονία για τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν - Μεσίστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα κτίρια της περιφέρειας
Με απόφαση της Περιφερειάρχη ακυρώνονται οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου – Πώς έγινε η τραγωδία
Η νταλίκα που εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας
Συνελήφθησαν 2 ανήλικες για τον βάρβαρο ξυλοδαρμό της 17χρονης στη Θεσσαλονίκη - Τραβούσαν σε βίντεο τα βασανιστήριά της
Ταυτοποιήθηκε και η 3η νεαρή - Έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και του 4ου κοριτσιού που συμμετείχε στον ξυλοδαρμό - Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου η 17χρονη
Unhappy girl on sofa
«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση», αποκάλυψε τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας που επισκέφθηκε το νοσοκομείο στη Ρουμανία ανέφερε τι έλεγε τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ που επέβαινε στο μοιραίο βαν
Συντρίμμια από το τροχαίο με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
30
Άδωνις Γεωργιάδης για το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ: Οι δύο τραυματίες μπορούν να επιστρέψουν και ο τρίτος είναι πολυτραυματίας
«Το ένα παιδί ως εκ θαύματος δεν έχει τίποτα, το άλλο έχει κάποια κατάγματα και το τρίτο είναι πολυτραυματίας αλλά όχι σε σοβαρή κατάσταση»
Τροχαίο με φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Η έλλειψη ανιχνευτών και το υπόγειο της Βιολάντα που μετατράπηκε σε «βόμβα» προπανίου προκαλώντας την φονική έκρηξη
Από τα συστήματα ασφαλείας το μόνο που λειτούργησε ήταν η βαλβίδα φλόγας, που ουσιαστικά έκοψε το δρόμο στις φλόγες και δεν έφτασαν στις δεξαμενές προπανίου
Εργοστάσιο
15
