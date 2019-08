Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Έξι σύντομα προγράμματα σπουδών – Πώς θα κάνετε αίτηση

Συγκεκριμένα πρόκειται:

1) για το Β κύκλο Σπουδών, για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

– Βιομιμητική Τεχνολογία (ΒΙΤ)

– Χωρικός Σχεδιασμός: Σύγχρονες Τάσεις και Ζητήματα Αιχμής (ΧΩΣΧ)

– Ανάπτυξη Ψυχαγωγικού Λογισμικού (ΑΨΛ)

– Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων και εφαρμογές μικροελεγκτών στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Embedded system design and microcontroller applications for the Internet of Things)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 20/09/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019/web/index.php

2) Και για το Γ’ κύκλο Σπουδών, για τα εξής Σύντομα Προγράμματα:

– Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

– Εισαγωγή στη Διαχείριση Αποβλήτων (ΕΔΑ)

– Φυσικά Καταστροφικά Φαινόμενα Υπό το Πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής (NHzCC)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως 20/09/2019 αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο εξής link: https://apps.eap.gr/sps_2019_3rd/web/index.php

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542.