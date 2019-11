Black Friday: Γιατί δεν θα δούμε εικόνες σαν αυτή στην Ελλάδα

Εκεί βέβαια είναι διαφορετικές και οι προσφορές από ότι στην χώρα μας που ακόμα είναι σε νηπιακό στάδιο στον θεσμό που ονομάζεται Black Friday. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο θεσμός της «Μαύρης Παρασκευής» ήρθε στην Ελλάδα το 2016 έχουμε πολύ δρόμο να διανύσουμε. Και τα πρώτα χρόνια είναι η αλήθεια είχαμε ουρές. Φέτος δεν δείχνουν έτσι τα πράγματα.

Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Πρώτον, πολλοί καταναλωτές έχουν ήδη κάνει τις αγορές τους μέσω ίντερνετ. Δεύτερον, οι προσφορές δεν είναι και τόσο ακαταμάχητες. Τρίτον, είναι νωρίς ακόμα. Τέταρτον, οι Αμερικανοί και όχι μόνο είναι εκπαιδευμένοι σε αυτό και δεν μπορεί να τους ξεπεράσει κανείς. Όπως οι εικόνες που μας έρχονται από τη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ.

people are going to hurt themselves on a special that started on monday #BlackFriday2019 pic.twitter.com/yuZg91252S

— JB Swagg (@JBSwagg4) November 29, 2019