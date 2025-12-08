Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:
Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:
Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.
Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, sτην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά. Μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι, ενώ μετακίνησαν περιπολικό.
Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.
Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν για δεύτερη βδομάδα οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Στην Κρήτη σημειώθηκαν άγρια επεισόδια έξω από τα αεροδρόμια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους αγρότες να καταφέρνουν να εισβάλουν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Live όλες οι εξελίξεις.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ