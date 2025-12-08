Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
αγρότης
Στιγμιότυπο από τα επεισόδια στο Ηράκλειο / REUTERS/Stefanos Rapanis

Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

15:38 | 08.12.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

 

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

15:29 | 08.12.2025
Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες
15:28 | 08.12.2025
Η στιγμή που φυγαδεύονται τα ΜΑΤ στα Χανιά
15:24 | 08.12.2025
15:21 | 08.12.2025
Αγροτικό μπλόκο στην Πάτρα - Μετακίνησαν περιπολικό

Σύμφωνα με το tempo24.news, sτην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά. Μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι, ενώ μετακίνησαν περιπολικό.

15:16 | 08.12.2025
Η στιγμή που αγρότες στα Χανιά αναποδογυρίζουν το όχημα της αστυνομίας
15:15 | 08.12.2025
Βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια στο Χανιά
15:15 | 08.12.2025
15:14 | 08.12.2025
15:13 | 08.12.2025
Μετά τον πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς οι αγρότες στο Ηράκλειο μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου
15:12 | 08.12.2025
Αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες
Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το οποίο αναγκάστηκε να εκδώσει notam για την διακοπή πτήσεων
15:12 | 08.12.2025
αγρότης
Εκτός ελέγχου η κατάσταση στα μπλόκα των αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη με μάχες σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ – Κλειστό το αεροδρόμιο Ηρακλείου
Εκατοντάδες αγρότες έχουν μπει στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο ενώ εκρηκτική παραμένει η κατάσταση και στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης» στα Χανιά
15:12 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:11 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:11 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:10 | 08.12.2025
Άγρια επεισόδια στα Χανιά

Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:00 | 08.12.2025
Live όλες οι εξελίξεις στο newsit.gr

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν για δεύτερη βδομάδα οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Στην Κρήτη σημειώθηκαν άγρια επεισόδια έξω από τα αεροδρόμια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους αγρότες να καταφέρνουν να εισβάλουν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Live όλες οι εξελίξεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
196
92
86
80
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των 2 διασωθέντων από το ναυάγιο στην Κρήτη με τους 17 νεκρούς μετανάστες - Μίλησαν για 34 συνολικά επιβαίνοντες
Πολλοί είχαν παραισθήσεις, βουτούσαν στη θάλασσα, λέγοντας ότι θα επιστρέψουν με φαγητό και νερό, αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ πίσω στη βάρκα
μετανάστες
Newsit logo
Newsit logo