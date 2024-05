Επεισόδια σε διαδήλωση στο Σύνταγμα κατά του πολέμου στην Γάζα

Στο κέντρο της Αθήνας έχει συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για να διαδηλώσει κατά του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Γάζα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την είσοδο του Ισραήλ στην πόλη Ράφα, έχουν ξεσηκωθεί άνθρωποι σε Αμερική και Ευρώπη υπέρ της Παλαιστίνης και διαδηλώνουν κατά του πολέμου. Στο κέντρο της Αθήνας έχουν βρεθεί πολλοί φιλοπαλαιστίνιοι και διαμαρτύρονται έχοντας πανό, πινακίδες και φωνάζοντας συνθήματα, ζητώντας να σταματήσει ο πόλεμος στην Γάζα, μεταξύ του Ισραήλ με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς

Μπροστά από το Σύνταγμα διαδηλώνει πλήθος ατόμων ενώ στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις των ΜΑΤ, προκειμένου να διατηρηθεί η ασφάλεια.

Επεισόδια έχουν ξεσπάσει στο κέντρο της πρωτεύουσας με διαδηλωτές να πετάνε αντικείμενα στους αστυνομικούς και τα ΜΑΤ να απαντούν με ρίψη χημικών.

Palestinian protesters at the gate of the Egyptian Embassy in central Athens before police started a baton charge and fired tear gas. #Greece pic.twitter.com/14vPZslwLN