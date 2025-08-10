Φωτιά στη Ροδόπη: Νέο μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Ήφαιστο, απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη»

Με τις φλόγες παλεύουν οι πυροσβέστες από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10.08.2025) στη Ροδόπη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:00 το πρωί, στη Νέα Μουσινόπολη Ροδόπης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Ροδόπη. Στο μήνυμα ζητούνταν η εκκένωση της περιοχής Ήφαιστος.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».



Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Αυτό ωστόσο δεν ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112. Γύρω στις 09:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.

Ενεργοποίηση



Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης

Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Στο μέτωπο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης_ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα στην κοίτη ποταμού Βοσβόζη.