Φωτιά στη Ροδόπη: Νέο μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Ήφαιστο, απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη»

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα στην κοίτη ποταμού Βοσβόζη - Σηκώθηκε ελικόπτερο για την κατάσβεσή της - Βίντεο από το πύρινο μέτωπο
Ανανεώθηκε πριν 10 λεπτά
Φωτογραφία από maronnews.gr

Με τις φλόγες παλεύουν οι πυροσβέστες από νωρίς το πρωί της Κυριακής (10.08.2025) στη Ροδόπη. Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 08:00 το πρωί, στη Νέα Μουσινόπολη Ροδόπης με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις αρχές.

Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για τη φωτιά στη Ροδόπη. Στο μήνυμα ζητούνταν η εκκένωση της περιοχής Ήφαιστος.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς Πανεπιστημιούπολη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αυτό ωστόσο δεν ήταν το πρώτο μήνυμα από το 112. Γύρω στις 09:00 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προειδοποιώντας τους για την φωτιά στη Ροδόπη.

«Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα.

Στο μέτωπο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης_ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Ρίψεις νερού κάνει 1 ελικόπτερο.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα στην κοίτη ποταμού Βοσβόζη.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Παιδιά 3
