Φωτιά στην Άρτα: Ήχησε το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Αμμοπόταμο, απομακρυνθείτε προς Καμπή»

Στο μέτωπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα
Ανανεώθηκε πριν 37 λεπτά
Αντιμέτωποι με ένα ακόμη μέτωπο είναι οι πυροσβέστες της χώρας μας. Αυτή τη φορά φωτιά εκδηλώθηκε στην Άρτα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αμέσως οι αρχές για την άμεση κατάσβεσή της.

Για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αμμοπόταμου Άρτας, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Στο μήνυμα αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στον Αμμοπόταμο, να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Στο μέτωπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος Άρτα. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.

4
