Φωτιά στην Άρτα: Ήχησε το 112 – «Αν βρίσκεστε στον Αμμοπόταμο, απομακρυνθείτε προς Καμπή»

Αντιμέτωποι με ένα ακόμη μέτωπο είναι οι πυροσβέστες της χώρας μας. Αυτή τη φορά φωτιά εκδηλώθηκε στην Άρτα με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν αμέσως οι αρχές για την άμεση κατάσβεσή της.

Για την φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Αμμοπόταμου Άρτας, το πρωί της Τρίτης (12.08.2025) στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας



Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς #Καμπή



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



Στο μήνυμα αναφέρεται πως όσοι βρίσκονται στον Αμμοπόταμο, να απομακρυνθούν προς Καμπή.

Στο μέτωπο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος #Άρτα.

Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης #ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2025

«Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αμμότοπος Άρτα. Κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα», αναφέρεται σε tweet της πυροσβεστικής.