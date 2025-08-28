Φωτιά στην Πράγα και Πρέβεζα: Επιχειρούν ισχυρές εναέριες δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο

Φωτιά ξέσπασε σε σε διάφορες εστίες και κυρίως σε δασική έκταση στο Αηδόνι στην Πρέβεζα αλλά και στην περιοχή του Βουβοπόταμου και της Κλεισούρας στην Πάργα, ενώ πριν λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα».

Αυτή τη στιγμή καίνε δύο διαφορετικές φωτιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας.

Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»