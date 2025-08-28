Ελλάδα

Φωτιά στην Πράγα και Πρέβεζα: Επιχειρούν ισχυρές εναέριες δυνάμεις – Ήχησε το 112 για «ετοιμότητα» σε Αηδόνι, Νάρκισσο και Βουβοπόταμο

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό από onprevezanews

Φωτιά ξέσπασε σε σε διάφορες εστίες και κυρίως σε δασική έκταση στο Αηδόνι στην Πρέβεζα αλλά και στην περιοχή του Βουβοπόταμου και της Κλεισούρας στην Πάργα, ενώ πριν λίγο στάλθηκε μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα».

Αυτή τη στιγμή καίνε δύο διαφορετικές φωτιές σε δασική έκταση στις περιοχές Αηδόνι και Κλεισούρα, του δήμου Πάργας, της Π.Ε. Πρέβεζας.

Επιχειρούν 64 πυροσβεστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 22 οχήματα, 9 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό από onprevezanews
Η φωτιά στην Πρέβεζα
Η φωτιά στην Πρέβεζα / φωτό onprevezanews

Ήχησε το 112 «παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Το μήνυμα προειδοποιεί: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Αηδόνι, Νάρκισσος και Βουβοπόταμος της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
43χρονος είχε βάλει κρυφή κάμερα σε γυναικείες τουαλέτες στην Παλλήνη - Γεμάτο από υλικό παιδικής πορνογραφίας το σπίτι του
Αφέθηκε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους - Ο δράστης συνελήφθη μετά καταγγελία για την τοποθέτηση κρυφής κάμερας στις τουαλέτες εταιρείας όπου εργαζόταν
Περιπολικό αστυνομίας 2
Η ανατριχιαστική περιγραφή γυναίκας που είδε τον 5χρονο κλειδωμένο στο μπαλκόνι στα Καμίνια - «Ούρλιαζε, "είμαι κλειδωμένος και μόνος"»
Η γυναίκα που κάλεσε την αστυνομία, αποκάλυψε πως το παιδί έκλαιγε και ήταν τελείως γυμνό - Αναζητείται η δεύτερη αδελφή του - Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η μητέρα του
Καμίνια
2
Newsit logo
Newsit logo