Φωτιά στον Κουβαρά Αττικής: Υπό έλεγχο οι φλόγες – Φόβος αναζωπυρώσεων λόγω των ανέμων

Ρίψεις νερού από 7 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος
Φωτιά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Συναγερμός σήμανε στον Κουβαρά Σαρωνικού καθώς ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025).

Η φωτιά ξέσπασε σε οικόπεδο και καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βελατούρι, στον Κουβαρά Σαρωνικού.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή πυροσβεστική δύναμη ώστε να μην προλάβει να επεκταθεί η φωτιά. Σχεδόν μία ώρα μετά, οι αρχές κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο μέτωπο επιχείρησαν 42 πυροσβέστες με 18 οχήματα, εθελοντές αλλά και υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής.

Ρίψεις νερού έκαναν 7 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος.

Στο σημείο παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς υπάρχει φόβος για αναζωπύρωση.

