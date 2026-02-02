Κακοκαιρία: Πλοίο έδωσε μάχη με τα μανισμένα κύματα για να δέσει στο λιμάνι της Καρπάθου – Δείτε βίντεο

Σκληρή μάχη έδωσαν ο καπετάνιος και το πλήρωμα του πλοίου Blue Star Chios, όταν επιχείρησαν να δέσουν στο Διαφάνι Καρπάθου. Η κακοκαιρία που έπληξε -κυρίως- την Κυριακή, ολόκληρη την χώρα, έφερε θυελλώδεις ανέμους με αποτέλεσμα να σηκωθούν κύματα και να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες.

Στο βίντεο αποτυπώνεται το μέγεθος της κακοκαιρίας που έπληξε την Κάρπαθο. Στα πλάνα φαίνεται το πλοίο να βρίσκεται στο λιμάνι ενώ λιμενεργάτες προσπαθούν να περάσουν τα σχοινιά στους κάβους του λιμανιού της Καρπάθου.

Οι άνεμοι πνέουν ισχυροί ενώ τα κύματα σφυροκοπούν τον προβλήτα και το πλοίο που κουνιέται ασύστολα.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων είναι σε ισχύ μέχρι και το μεσημέρι της Δευτέρας.