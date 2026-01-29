Ελλάδα

Κάτω Πατήσια: Κουκουλοφόροι λήστεψαν και χτύπησαν άγρια 16χρονο – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο ΚΑΤ

Τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν το κινητό αν και ο ανήλικος αντιστάθηκε - Ανθρωποκυνηγητό από την ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό των δραστών
In the Hospital Sick Male Patient Sleeps on the Bed. Heart Rate Monitor Equipment is on His Finger.

Στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται από την Τετάρτη (28.01.2026) ένα 16χρονο παιδί από το Μπαγκλαντές που έπεσε θύμα ληστείας και σφοδρού ξυλοδαρμού από 3 κουκουλοφόρους.

Η επίθεση έγινε, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια και ενώ ο 16χρονος επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο. Οι 3 άνδρες με τις κουκούλες, τον προσέγγισαν και ξεκίνησαν να τον απειλούν για να τους δώσει το κινητό του. Όταν ο ανήλικος αρνήθηκε, οι δράστες άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, προχώρησαν και στην ληστεία… Τον ακινητοποιήσαν, του πήραν το κινητό και εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία προσπαθεί μέσω καμερών ασφαλείας να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
133
101
93
70
68
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επιστρέφουν από τη Ρουμανία οι 2 τραυματίες σήμερα – Επαναπατρίζονται και οι 7 σοροί - Πορεία με μηχανές από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ αναμένεται να συνοδεύσουν τις σορούς έως τη Τούμπα – Η κατάσταση υγείας του πολυτραυματία και τα αίτια που προκάλεσαν το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα
Τραγωδία στη Ρουμανία
Καιρός σήμερα: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα με χιόνια στα ορεινά – Ισχυροί άνεμοι έως 8 μποφόρ
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς Κελσίου, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου
Βροχή
Κακοκαιρία Kristin: Βροχές, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι σε όλη τη χώρα – Πότε «θα χτυπήσουν» την Αττική τα φαινόμενα
Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά Ελλάδα και τη δυτική Πελοπόννησο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες
Καιρός
«Μάχη» για τη ζωή δίνει πέντε ημερών βρέφος στο Βενιζέλειο νοσοκομείο στο Ηράκλειο Κρήτης
«Το μωρό ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο» αναφέρει ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού
πόδια μωρού
Newsit logo
Newsit logo