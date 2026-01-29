Κάτω Πατήσια: Κουκουλοφόροι λήστεψαν και χτύπησαν άγρια 16χρονο – Νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο ΚΑΤ

Στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση, νοσηλεύεται από την Τετάρτη (28.01.2026) ένα 16χρονο παιδί από το Μπαγκλαντές που έπεσε θύμα ληστείας και σφοδρού ξυλοδαρμού από 3 κουκουλοφόρους.

Η επίθεση έγινε, το μεσημέρι της Τετάρτης, στην οδό Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια και ενώ ο 16χρονος επέστρεφε στο σπίτι του μετά το σχολείο. Οι 3 άνδρες με τις κουκούλες, τον προσέγγισαν και ξεκίνησαν να τον απειλούν για να τους δώσει το κινητό του. Όταν ο ανήλικος αρνήθηκε, οι δράστες άρχισαν να τον χτυπούν με μανία, με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο του το σώμα. Μετά τον ξυλοδαρμό, προχώρησαν και στην ληστεία… Τον ακινητοποιήσαν, του πήραν το κινητό και εξαφανίστηκαν στα στενά της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον ανήλικο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς φέρει κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Η αστυνομία που διενεργεί έρευνα για τον ξυλοδαρμό και τη ληστεία προσπαθεί μέσω καμερών ασφαλείας να ταυτοποιήσει τους δράστες.