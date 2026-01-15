Ελλάδα

«Κίμων»: Η στιγμή που πλοία σχηματίζουν «υδάτινη ασπίδα» γύρω από την φρεγάτα

Μικρά πλοία ψέκασαν τη νέα φρεγάτα με νερά προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους
φρεγάτα
ΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΦΡΕΓΑΤΑΣ BELHARRA "ΚΙΜΩΝ" ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

H νέα εποχή του Πολεμικού Ναυτικού σηματοδοτήθηκε σήμερα (15/1/2026) από την υποδοχή της φρεγάτας Belharra «Κίμων», σε μια τελετή που εντυπωσίασε μικρούς και μεγάλους.

Σήμερα το πρωί στον Φαληρικό Όρμο εκτυλίχθηκε μια ιστορική στιγμή, καθώς αυτή ήταν η πρώτη ένταξη νέας φρεγάτας στον ελληνικό στόλο, μετά από 28 χρόνια και η σχετική τελετή απόδοσης τιμών στην φρεγάτα Belharra «Κίμων» όταν έφτασε στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας ήταν πλήρως εντυπωσιακή.

Το καμάρι του Πολεμικού Ναυτικού, «Κίμων», φτάνοντας στην Σαλαμίνα ακινητοποιήθηκε για να του αποδοθούν τιμές, και μικρά πλοία ψέκασαν τη νέα φρεγάτα με νερά προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στους παρευρισκόμενους αλλά και σε αυτούς που παρακολουθούσαν την τελετή από τις οθόνες τους.

Την ελληνική υπερσύγχρονη φρεγάτα Belharra, η πρώτη από τις τέσσερις που θα παραλάβει η Ελλάδα, υποδέχθηκαν αρχικά σε σχηματισμό δύο φρεγάτες, δύο ταχέα περιπολικά κατευθυνόμενων βλημάτων, δύο κανονιοφόροι και δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου.

Παράλληλα, από αέρος συμμετείχαν στην τελετή, τρία ελικόπτερα Aegean Hawk του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

φρεγατα
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra “Κίμων”, στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
φρεγάτα
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra “Κίμων”, στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
φρεγάτα
Υποδοχή της πρώτης ελληνικής, υπερσύγχρονης φρεγάτας Belharra “Κίμων”, στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Στη συνέχεια, τα δύο σκάφη ανορθόδοξου πολέμου, συνόδευσαν τη φρεγάτα στην πορεία της προς το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς», όπου αποδόθηκαν οι τιμές.

