Ελλάδα

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» η άνοδος του Κηφισού, προβλήματα σε Κηφισίας και Αττική Οδό προς Λαμία

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη της επόμενες μέρες
Κίνηση στους δρόμους
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αυξημένη είναι η κίνηση σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της Αττικής το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης (8/4/2026) με τους εκδρομείς του Πάσχα να ξεκινούν την έξοδό τους.

Στο «κόκκινο» για άλλη μια φορά βρίσκεται ο Κηφισός και βασικά η κίνηση στην άνοδο προς Λαμία από τον Πειραιά έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και η Αττική Οδός μέχρι την έξοδο προς Λαμία όπου κατευθύνονται οι περισσότεροι εκδρομείς του Πάσχα.

Μικροπροβλήματα εντοπίζονται και στην Ποσειδώνος, την Μεσογείων και στους δρόμους του Πειραιά και του κέντρου της Αθήνας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στον Σκαραμαγκά, όπως και στη Λεωφόρο Σχιστού στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά από το ύψος του νεκροταφείου.

κίνηση

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται και αναμένεται να γίνει ακόμα μεγαλύτερη της επόμενες μέρες με τους δρόμους που οδηγούν προς Λαμία να γίνονται καθημερινά «μπορντό».

