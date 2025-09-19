Συμβαίνει τώρα:
Κοζάνη: Από κάποιο στρατιωτικό βλήμα μπορεί να έγινε η έκρηξη που ακρωτηρίασε τον 54χρονο εργάτη

Στο σημείο κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του στρατού για να δουν αν ευθύνεται κάποιο πυρομαχικό για την έκρηξη
Τσοτύλι Κοζάνης
Άγγελος Λαμπίδης

Το ενδεχόμενο η έκρηξη που έγινε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025) σε μάντρα με μηχανήματα έργων στην Κοζάνη στην περιοχή Τσοτύλι να οφειλόταν σε κάποιο στρατιωτικό βλήμα εξετάζουν οι αρχές. Από το Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο 54χρονος εργάτης, ο οποίος ακρωτηριάστηκε.

Υπενθυμίζεται ότι από την έκρηξη στην περιοχή Τσοτύλι στην Κοζάνη, εκτός από τον 54χρονο, τραυματίστηκε και ένας 58χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα, με πληροφορίες, 54χρονος που διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Την ίδια στιγμή οι αρχές που ερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού φέρεται ότι εντόπισαν στο σημείο της έκρηξης θραύσματα, πιθανώς από κάποιο πυρομαχικό.

Στις 7 το απόγευμα κλήθηκαν στο σημείο πυροτεχνουργοί του στρατού για να δουν τι ακριβώς είναι και αν ευθύνεται αυτό το πυρομαχικό για την έκρηξη.

Ο 54χρονος έχει ακρωτηριαστεί σε χέρι και πόδι, ενώ έχει 60% εγκαύματα και πολλά κατάγματα σε όλο του το σώμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχικές ενδείξεις, επειδή οι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης, φαίνεται πως μπορεί να υπήρξε πιθανή διαρροή αερίου σε λάστιχο το οποίο τροφοδοτούνταν από φιάλες οξυγόνου.

Ασθενοφόρα
Ασθενοφόρα στη μάντρα όπου σημειώθηκε η έκρηξη / Φωτογραφία από kozanimedia.gr

«Μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη»

 «Ο άνθρωπος δούλευε σε έναν εργολάβο και εκείνη τη στιγμή μάλλον έκανε κάποια αναρρόφηση η φιάλη και έγινε το ατύχημα. Έτσι χτύπησε και είναι σοβαρά. Θα τον μεταφέρουν σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης απ’ ότι μας είπαν», είπε στο newsit.gr συγγενής του 54χρονου.

«Δούλευε αρκετά χρόνια στην εταιρεία, έχει την οικογένεια του, είναι πατέρας τριών παιδιών. Μεγάλα παιδιά έχει. Ακόμα δεν γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε», ανέφερε.

Ελλάδα
