Ελλάδα

Κρήτη: Άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του – Απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Ο ίδιος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι ακόμα άγνωστη
τρακτέρ
Το τρακτέρ του ηλικιωμένου / φωτό ekriti.gr

Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, Σάββατο 22/11/2025), στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε περιοχή ανάμεσα στα σύνορα των νομών Χανίων – Ρεθύμνου, αφού άνδρας φαίνεται να καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Ο άτυχος άνδρας έκανε αγροτικές εργασίες σε χωράφι κοντά στα Δράμια της Κρήτης, όταν υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες κατέληξε κάτω από τις ρόδες του τρακτέρ του. 

Στο σημείο έφτασαν γρήγορα οι πυροσβέστες για να τον απεγκλωβίσουν καθώς και το ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει στο πλησιέστερο νοσοκομείο που είναι το νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ekriti.gr, για την κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου,  φαίνεται ότι έχει απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του και η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
189
142
127
88
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πώς έγινε η τραγωδία με θύμα την 72χρονη στο Παγκράτι - Οι φθορές σε άλλο όχημα πριν το φονικό τροχαίο και η φυγή
Ο ηλικιωμένος, αφού έγδαρε το άλλο αυτοκίνητο, φέρεται πως ανέπτυξε ταχύτητα χωρίς να γίνει καταγραφή του ατυχήματος - Τι λέει στο newsit.gr η οδηγός που βρέθηκε στο σημείο μηδέν
Δρόμος
18
Newsit logo
Newsit logo