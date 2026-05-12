Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Πληροφορίες πως οι δράστες κρύβονται πίσω από το χτύπημα με τα καλάσνικοφ στα ΕΛΤΑ Καλαβρύτων το 2025

Μέσα σε λίγες ώρες εξιχνιάστηκε η ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, στην Φθιώτιδα, όπου οι ληστές αφού εισέβαλαν με καλάσνικοφ, άρπαξαν 200.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή. Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 8 συλλήψεις, 6 ανδρών και 2 γυναικών, με μία από αυτές να κατηγορείται πως τους βοήθησε να φύγουν από το σημείο. Νεότερες πληροφορίες θέλουν κάποιους από τους εμπλεκόμενους να έχουν συμμετάσχει και στη ληστεία που έγινε σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στα Καλάβρυτα, στα τέλη Μαΐου του 2025.

Ήταν πρωί της 27ης Μαΐου 2025, όταν δύο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στα ΕΛΤΑ στη Δάφνη Καλαβρύτων, κρατώντας πολεμικά τυφέκια τύπου Καλάσνικοφ, και άρπαξαν χρηματοκιβώτιο με 1.000 ευρώ. Πληροφορίες του patrapress.gr αναφέρουν πως οι δύο από τους πέντε που συνελήφθησαν για την ληστεία στην Κάτω Τιθορέα, συνδέονται και με την απίστευτα ληστεία στα ΕΛΤΑ των Καλαβρύτων.

Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν την εμπλοκή των «8» και για ληστείες σε άλλα υποκαταστήματα ΕΛΤΑ αλλά και τράπεζες. Μάλιστα έχουν βάλει στο «μικροσκόπιο» και μία συγκεκριμένη ληστεία που είχε γίνει την άνοιξη του 2025 στο Κατόχι Μεσολογγίου.

Πώς φτάσαμε στην σύλληψη

Αφού οι 3 ληστές έφυγαν από την τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, -με τα χρήματα να τους πέφτουν από τα χέρια- στη συνέχεια άλλαξαν όχημα για να χαθούν τα ίχνη τους. Μέλη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος εν τέλει τους εντόπισαν το απόγευμα της Δευτέρας τη στιγμή που άλλαζαν το αυτοκίνητο διαφυγής τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αυτοκίνητο που είχαν κλέψει από τον Πειραιά, εντοπίστηκε άθικτο αλλά επιμελώς καθαρισμένο στον δρόμο προς το Ζεμενό Αράχωβας.

Αρχικά εντοπίστηκαν 5 άτομα που συμμετείχαν στη ληστεία, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα και στην κατοχή τους βρέθηκαν εκτός από την λεία της ληστείας, βαρύς οπλισμός, όπως τέσσερις χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα αυτόματο Scorpion και 4 πιστόλια. Οι αρχές κατάφεραν να τους εγκλωβίσουν σε δρόμο του Αλεποχωρίου και έτσι τους οδήγησαν στη ΓΑΔΑ.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επιχείρηση στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες και μία ακόμη γυναίκα στο Λουτράκι.