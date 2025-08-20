Μεσσηνία: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή στην παραλία Γαργαρού

Εντοπισμός δεκαεπτά προσφύγων σε δύσβατη βραχώδη περιοχή μεταξύ Κολύμπια και παραλίας Τσαμπίκα στην Ρόδο. Οι μετανάστες έγιναν αντιληπτοί από το πλήρωμα του πλωτού σκάφους "146" του Λιμεναρχείου της Ρόδου όπου και σήμαναν συναγερμό στο Κέντρο Επιχειρήσεων, αλλά δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσουν τα βράχια και να παραλάβουν τους πρόσφυγες. Κοντά στην περιοχή βρέθηκε και συνέδραμε στην διάσωση ένας ερασιτέχνης ψαράς από τα Αφάντου, ο Λευτέρης Βενετοκλής, ο οποίος με έναν λιμενικό παραλάμβαναν τους ανθρώπους από τα βράχια και τους οδήγησαν επάνω στο πλωτό του Λιμενικού.
Συνολικά περισυλλέγησαν 17 άτομα εκ των οποίων τα 9 ήταν μικρά παιδιά κάτω των 12 ετών καθώς και ένα βρέφος, οι οποίοι οδηγήθηκαν όλοι με ασφάλεια στο καταφύγιο, λιμανάκι των Κολυμπίων.
(EUROKINISSI/RODOSPRESS.GR/ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ)
Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα (20/8/2025) έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού, στον Κόλπο της Μεσσηνίας.
Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κολυμβητή στην Μεσσηνία, γίνεται με την βοήθεια ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύο ιδιωτικών σκαφών, ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.
Η έρευνα γίνεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και ευνοούν τις αρχές στις έρευνες τους.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News
και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα
της ημέρας