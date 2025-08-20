Μεσσηνία: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή στην παραλία Γαργαρού

Σε εξέλιξη βρίσκονται σήμερα (20/8/2025) έρευνες για τον εντοπισμό κολυμβητή που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Γαργαρού, στον Κόλπο της Μεσσηνίας.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του κολυμβητή στην Μεσσηνία, γίνεται με την βοήθεια ενός περιπολικού σκάφους του Λιμενικού, δύο ιδιωτικών σκαφών, ενός οχήματος του Λιμενικού από ξηράς και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η έρευνα γίνεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ)

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και ευνοούν τις αρχές στις έρευνες τους.