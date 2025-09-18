Ελλάδα

Μητέρα άρπαξε τον 5χρονο γιο της από περιοχή της Αθήνας και εξαφανίστηκε – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε
Γονική αρπαγή 5χρονου

Για αρπαγή του ανήλικου Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ Μπάρδα Σενκ στην Αθήνα από τη μητέρα του κάνει λόγο το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (18.09.2025).

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 10 Σεπτεμβρίου η μητέρα προχώρησε σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας και από τότε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1 μ. και 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά
με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app
οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εθνική Πινακοθήκη: Το δικαστήριο απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα για την απαγόρευση της έκθεσης «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου»
Τετρακόσιοι και πλέον πιστοί ζητούσαν να τοποθετηθεί πινακίδα που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους
Έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου» στην Εθνική Πινακοθήκη
Η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή στη Γλυφάδα - «Μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί μου»
Μετά από την απειλή της μήνυσης, η γυναίκα έχει κλείσει τα τηλέφωνα της, δεν απαντάει και έχει κλείσει τον έναν από τους δύο λογαριασμούς της στα social media
Η οικιακή βοηθός 1
Newsit logo
Newsit logo