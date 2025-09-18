Μητέρα άρπαξε τον 5χρονο γιο της από περιοχή της Αθήνας και εξαφανίστηκε – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Για αρπαγή του ανήλικου Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ Μπάρδα Σενκ στην Αθήνα από τη μητέρα του κάνει λόγο το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (18.09.2025).

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το «Χαμόγελο του Παιδιού», στις 10 Σεπτεμβρίου η μητέρα προχώρησε σε αρπαγή του ανήλικου Μπάρδα Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ (ον.), 5 ετών, από την περιοχή της Αθήνας και από τότε αγνοούνται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπάρδας Σενκ (επ.) Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1 μ. και 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά

με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app

οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.