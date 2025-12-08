Ελλάδα

Μπλόκα αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη – Άνοιξε το αεροδρόμιο Χανίων, διαπραγματεύσεις στο «Ν. Καζαντζάκης»

Οι αγρότες αποχώρησαν από την πίστα του «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά παραμένουν στον χώρο του αεροδρομίου, στο οποίο δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Κανονικά οι πτήσεις στα Χανιά, γύρω από το «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» Χανιώτες αγρότες και κτηνοτρόφοι
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στο Ηράκλειο Κρήτης
Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.

18:11 | 08.12.2025
Προβλήματα σε πτήσεις στα Χανιά

Οι αγρότες στο αεροδρόμιο Χανίων αποφάσισαν να αφήνουν μια πτήση ανά τρεις ώρες να αναχωρεί από την Κρήτη. Κανονικά πραγματοποιούνται οι προσγειώσεις αεροπλάνων στα Χανιά.

18:09 | 08.12.2025
Δεν έχει συλληφθεί κανείς

Έχουν γίνει 20 ταυτοποιήσεις αγροτών που συμμετείχαν στα επισόδια στο αεροδρόμιο μέχρι στιγμής, ωστόσο κανείς τους δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

18:07 | 08.12.2025
Μέχρι τις 23:00 θα πραγματοποιούνται πτήσεις στο Ηράκλειο

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 23:00, αφού σκοπεύουν να κλείσουν το αεροδρόμιο το βράδυ.

17:53 | 08.12.2025
Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι αγρότες για τα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά
Επεισόδια στα Χανιά
Αγρότες: Ταυτοποιήθηκαν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
17:46 | 08.12.2025
Οκτώ τραυματίες αστυνομικοί

Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.

17:37 | 08.12.2025
Απίστευτες εικόνες στο Ηράκλειο: Αγρότες παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου

Μπάλα στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» έπαιξαν οι αγρότες που εισέβαλαν και παρέμειναν σε αυτήν για περισσότερες από δύο ώρες. 

17:28 | 08.12.2025
17:23 | 08.12.2025
17:14 | 08.12.2025
Αγρότες έκλεισαν είσοδο στο λιμάνι της Μυτιλήνης

Σε αποκλεισμό της εισόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν οι αγρότες της Λέσβου. REUTERS/Elias Marcou

16:57 | 08.12.2025
Απομακρύνθηκαν από την πίστα του «Ν. Καζαντζάκης» οι αγρότες στο Ηράκλειο

Αποχώρησαν μετά από διαπραγματεύσεις οι αγρότες που είχαν εισβάλει στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Παραμένουν ωστόσο στους χώρους του αερολιμένα με τις πτήσεις να εξακολουθούν να μην πραγματοποιούνται.

16:51 | 08.12.2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, όσοι έσπασαν την περίφραξη του αεροδρομίου στο Ηράκλειο και αναποδογύρισαν το όχημα της αστυνομίας στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί.

Επεισόδια στα Χανιά
Αγρότες: Ταυτοποιήθηκαν όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά – Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες
Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία - οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατα συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών
16:49 | 08.12.2025
Νέοι αγρότες σε απόγνωση

Νέοι αγρότες μιλούν στην κάμερα του Live News και περιγράφουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

16:43 | 08.12.2025
Παραμένουν οι αγρότες στην πίστα του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης»

«Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε να το κλείσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες που παραμένουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.

16:35 | 08.12.2025
Σύσκεψη στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις σε Μακεδονία και Θράκη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Μακεδονίας στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.

16:34 | 08.12.2025
Κομμένη στα δύο η Ελλάδα

Από τις 17:00 το απόγευμα οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα θα κλείσουν την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και τους παράδρομους.

16:30 | 08.12.2025
Τραυματίστηκε δημοσιογράφος στα Χανιά

Όπως δήλωσε στο Live News ο δημοσιογράφος Παντελής Γιαΐτσης τραυματίστηκε στα επεισόδια στα Χανιά.

16:22 | 08.12.2025
Δύο τραυματίες από τα επεισόδια στα Χανιά

Αιμόφυρτος αστυνομικός των ΜΑΤ από τα επεισόδια με τους αγρότες στην περιοχή του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».

Τραυματίας αστυνομικός στα Χανιά / Eurokinissi
16:16 | 08.12.2025
Πεδίο μάχης η περιοχή του αεροδρομίου στα Χανιά

Πέτρες που εκτόξευσαν οι αγρότες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων.

16:13 | 08.12.2025
Παραμένουν στην είσοδο του αεροδρομίου οι αγρότες στα Χανιά

Αποφασισμένοι να παραμείνουν έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» είναι οι αγρότες στα Χανιά. Αφήνουν να περάσουν οι ταξιδιώτες και οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά σε αντίθεση με το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο που είναι για την ώρα κλειστό.

16:10 | 08.12.2025
Μπλόκο και στην Αταλάντη
Οι αγρότες της Λοκρίδας έκλεισαν την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος της Αταλάντης.
 
 
 
16:08 | 08.12.2025
Η στιγμή που το μπλόκο της Καρδίτσας ανοίγει για να περάσει ασθενοφόρο
16:04 | 08.12.2025
Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια
Οδηγός επιβίωσης για τα μπλόκα αγροτών: Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, σε ποιες περιοχές κλείνουν και οι παράδρομοι
Σε πολλές περιπτώσεις οι αγρότες προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας
16:02 | 08.12.2025
Στους δρόμους παραμένουν και οι αγρότες της Μεσσηνίας

Μπλόκο στην εθνική οδό Καλαμάτας - Μεσσήνης από τους αγρότες της Μεσσηνίας.

16:01 | 08.12.2025
Κατάληψη γραφείων του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη

Σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ προχώρησαν οι αγρότες στην Κοζάνη.

15:59 | 08.12.2025
Αγροτικά μπλόκα και στην Ήπειρο

Κλειστή η Ιονία Οδός στον κόμβο της Άρτας ενώ νέα κινητοποίηση στον κόμβο Καλπακίου θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες των Ιωαννίνων.

15:58 | 08.12.2025
Κλειστός για τα φορτηγά ο Προμαχώνας

Οι αγρότες των Σερρών έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.

15:55 | 08.12.2025
Ένταση στην Καρδίτσα έξω από το γραφείο του Κώστα Τσιάρα
15:54 | 08.12.2025
15:52 | 08.12.2025

Οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια. Εάν συμβεί αυτό δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.

15:52 | 08.12.2025
15:46 | 08.12.2025
Η εισβολή των Κρητικών αγροτών στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο
15:46 | 08.12.2025
Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Ηρακλείου
15:45 | 08.12.2025
15:42 | 08.12.2025
15:41 | 08.12.2025
15:39 | 08.12.2025
Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι πρωτοφανείς εικόνες από τα επεισόδια στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters

15:38 | 08.12.2025
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

 

Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:

Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.

Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.

15:29 | 08.12.2025
Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες
15:28 | 08.12.2025
Η στιγμή που φυγαδεύονται τα ΜΑΤ στα Χανιά
15:24 | 08.12.2025
15:21 | 08.12.2025
Αγροτικό μπλόκο στην Πάτρα - Μετακίνησαν περιπολικό

Σύμφωνα με το tempo24.news, sτην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά. Μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι, ενώ μετακίνησαν περιπολικό.

15:16 | 08.12.2025
Η στιγμή που αγρότες στα Χανιά αναποδογυρίζουν το όχημα της αστυνομίας
15:15 | 08.12.2025
Βίντεο από τα σοβαρά επεισόδια στο Χανιά
15:15 | 08.12.2025
15:14 | 08.12.2025
15:13 | 08.12.2025
Μετά τον πετροπόλεμο με τους αστυνομικούς οι αγρότες στο Ηράκλειο μπήκαν στην πίστα του αεροδρομίου
15:12 | 08.12.2025
Αγρότες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Ηράκλειο: Στην πίστα του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης εισέβαλλαν αγρότες
Απίστευτες εικόνες στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου το οποίο αναγκάστηκε να εκδώσει notam για την διακοπή πτήσεων
15:12 | 08.12.2025
To περιπολικό που διέλυσαν στα Χανιά
Μπλόκα αγροτών: Σε πολιορκία τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Δακρυγόνα, ένταση και πετροπόλεμος
Αγρότες στο Ηράκλειο κατάφεραν να εισβάλουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης»
15:12 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:11 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:11 | 08.12.2025
Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:10 | 08.12.2025
Άγρια επεισόδια στα Χανιά

Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

Κινητοποίηση αγροτών και κτηνοτρόφων στα Χανιά, με αποκλεισμό του αεροδρομίου, Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025. (EUROKINISSI)
15:00 | 08.12.2025
Live όλες οι εξελίξεις στο newsit.gr

Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν για δεύτερη βδομάδα οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Στην Κρήτη σημειώθηκαν άγρια επεισόδια έξω από τα αεροδρόμια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους αγρότες να καταφέρνουν να εισβάλουν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Live όλες οι εξελίξεις.

