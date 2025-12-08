Μπλόκα αγροτών: Άγρια επεισόδια στην Κρήτη – Άνοιξε το αεροδρόμιο Χανίων, διαπραγματεύσεις στο «Ν. Καζαντζάκης»

Σοβαρά επεισόδια με μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμο και δακρυγόνα σημειώθηκαν μεταξύ αγροτών και αστυνομικών έξω από τα δύο αεροδρόμια της Κρήτης. Στο Ηράκλειο οι αγρότες κατάφεραν να μπουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» ενώ στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας. Σταθεροί και αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησο.
Οι αγρότες στο αεροδρόμιο Χανίων αποφάσισαν να αφήνουν μια πτήση ανά τρεις ώρες να αναχωρεί από την Κρήτη. Κανονικά πραγματοποιούνται οι προσγειώσεις αεροπλάνων στα Χανιά.
Έχουν γίνει 20 ταυτοποιήσεις αγροτών που συμμετείχαν στα επισόδια στο αεροδρόμιο μέχρι στιγμής, ωστόσο κανείς τους δεν έχει συλληφθεί ακόμη.
Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι πτήσεις από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 23:00, αφού σκοπεύουν να κλείσουν το αεροδρόμιο το βράδυ.
Οκτώ αστυνομικοί τραυματίστηκαν στα επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων.
Μπάλα στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» έπαιξαν οι αγρότες που εισέβαλαν και παρέμειναν σε αυτήν για περισσότερες από δύο ώρες.
Σε αποκλεισμό της εισόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν οι αγρότες της Λέσβου. REUTERS/Elias Marcou
Αποχώρησαν μετά από διαπραγματεύσεις οι αγρότες που είχαν εισβάλει στην πίστα του αεροδρομίου στο Ηράκλειο. Παραμένουν ωστόσο στους χώρους του αερολιμένα με τις πτήσεις να εξακολουθούν να μην πραγματοποιούνται.
Νέοι αγρότες μιλούν στην κάμερα του Live News και περιγράφουν τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
«Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε να το κλείσουμε» διαμηνύουν οι αγρότες που παραμένουν στην πίστα του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η σύσκεψη των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Μακεδονίας στο Τρίλοφο Θεσσαλονίκης.
Από τις 17:00 το απόγευμα οι αγρότες στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα θα κλείσουν την εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και τους παράδρομους.
Όπως δήλωσε στο Live News ο δημοσιογράφος Παντελής Γιαΐτσης τραυματίστηκε στα επεισόδια στα Χανιά.
Αιμόφυρτος αστυνομικός των ΜΑΤ από τα επεισόδια με τους αγρότες στην περιοχή του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης».
Πέτρες που εκτόξευσαν οι αγρότες εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων έξω από το αεροδρόμιο των Χανίων.
Αποφασισμένοι να παραμείνουν έξω από το αεροδρόμιο «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» είναι οι αγρότες στα Χανιά. Αφήνουν να περάσουν οι ταξιδιώτες και οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά σε αντίθεση με το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο που είναι για την ώρα κλειστό.
Μπλόκο στην εθνική οδό Καλαμάτας - Μεσσήνης από τους αγρότες της Μεσσηνίας.
Σε κατάληψη των γραφείων του ΕΛΓΑ προχώρησαν οι αγρότες στην Κοζάνη.
Κλειστή η Ιονία Οδός στον κόμβο της Άρτας ενώ νέα κινητοποίηση στον κόμβο Καλπακίου θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες των Ιωαννίνων.
Οι αγρότες των Σερρών έκλεισαν το τελωνείο του Προμαχώνα για τα φορτηγά μέχρι τις 20:00 το βράδυ.
Οι αγρότες ζητούν να αφεθούν ελεύθεροι συνάδελφοί τους που συνελήφθησαν νωρίτερα στα επεισόδια. Εάν συμβεί αυτό δηλώνουν ότι θα αποχωρήσουν από την πίστα του αεροδρομίου.
Φωτογραφίες του πρακτορείου Reuters
Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ανακοινώνεται ότι λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου , δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων:
Στο τμήμα του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης από κόμβο Καλλιθέας έως κόμβο Καστελίου και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου – Αγίου Νικολάου από τη διασταύρωση Καρτερού-Επισκοπής έως τη διασταύρωση Λ. Ικάρου-Καρτερού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Βόρειου Οδικού ‘Άξονα Κρήτης θα πραγματοποιείται ως εξής:
Για την κατεύθυνση από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Χερσονήσου και μέσω της Εθνικής Οδού Ηρακλείου –Καστελίου θα κατευθύνονται πρoς Καστέλι-Πεζά και Ηρακλειο.
Για την κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Άγιο Νικόλαο τα οχήματα θα κινούνται προς την έξοδο Καζαντζίδη και μέσω της Επαρχιακής Οδού Ηρακλείου -Πεζών θα κατευθύνονται προς Πεζά-Καστέλι προς Χερσόνησο-Β.Ο.Α.Κ.-Αγ. Νικόλαο.
Σύμφωνα με το tempo24.news, sτην Πάτρα έχουν μπει με δεκάδες τρακτέρ οι αγρότες που ξεκίνησαν το μεσημέρι από τον κόμβο Κουρλαμπά. Μετά την είσοδο τους στην πόλη, κατευθύνθηκαν στη Μεγάλη Περιμετρική και στο ύψος του Γλαύκου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, αφού από τις αστυνομικές δυνάμεις τους απαγορεύτηκε η είσοδος στο λιμάνι, ενώ μετακίνησαν περιπολικό.
Αγρότες στα Χανιά αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.
Αμετακίνητοι στα μπλόκα παραμένουν για δεύτερη βδομάδα οι αγρότες κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις. Στην Κρήτη σημειώθηκαν άγρια επεισόδια έξω από τα αεροδρόμια στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους αγρότες να καταφέρνουν να εισβάλουν στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης». Live όλες οι εξελίξεις.