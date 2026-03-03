Nexta: Βρέθηκε ρωσική κεραία στο drone που χτύπησε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

Μια ρωσικής κατασκευής κεραία βρέθηκε στα συντρίμμια του drone Shahed που επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Ακρωτηρίου στην Κύπρο τη Δευτέρα (02.03.2026) αναφέρει το Nexta, μέσο ενημέρωσης της Λευκορωσίας.

Η κεραία Kometa, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν επιτρέπει παρεμβολές στο σύστημα GPS των drones, επιτρέποντας έτσι την πλοήγηση με ακρίβεια ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται ισχυρά αντίμετρα.

In Cyprus, debris of a “Shahed” drone that attacked the Akrotiri airbase contained a Russian-made 4-channel “Kometa” antenna pic.twitter.com/7LpLdmBqzm — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2026

Η συγκεκριμένη έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως στους ρωσικούς πυραύλους ακριβείας, γεγονός που επιβεβαιώνει τις πληροφορίες πως η Ρωσία τροφοδοτεί το Ιράν με εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας.

Η επίθεση έγινε τη Δευτέρα, όταν τα drones εκτοξεύτηκαν στοχεύοντας στον διάδρομο προσγείωσης της αεροπορικής βάσης της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, όπως ανέφερε η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Υβέτ Κούπερ.

Το συγκεκριμένο drone μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 50 κιλά εκρηκτικών κιλών ενώ έχει εμβέλεια που ξεπερνά τα 2.000 χιλιόμετρα.

Το ένα που χτύπησε τη βάση, κατέπεσε στο μεγάλο υπόστεγο του αεροδρομίου το οποίο χρησιμοποιείται για τη στάθμευση ή συντήρηση αεροσκαφών. Σύμφωνα με Κυπριακά ΜΜΕ η φωτιά μαινόταν για 4 ώρες.